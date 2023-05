El Colegio de la Abogacía presentó un amparo en contra del Anses

Afirman que Anses "limita el libre ejercicio de la abogacía"

Según el escrito, “el acto de la ANSES en virtud del cual se dispuso implementar un nuevo sistema de iniciación de trámites previsionales por parte de abogados, condicionando esa presentación no solo a la previa obtención de un turno, sino que además se exige que el titular del futuro beneficio esté presente en el momento del turno a fin de firmar una serie de formularios que son impresos al momento de la atención, lo que implica que el poder que los titulares suscriben a nuestro favor No sea tenido en cuenta; pues sin la presencia del titular no se da inicio al trámite”.

Además, la presentación, realizada en la Secretaría Civil y Comercial del Juzgado Federal Nº2 de Paraná, solicita que se “ordene a la ANSES que permita a los profesionales matriculados en el Colegio de la abogacía de Entre Ríos a la presentación de trámites previsionales con el poder correspondiente y sin la obligatoriedad de la presencia del titular” y que se habilite el turnero correspondiente para los profesionales de la abogacía.