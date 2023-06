El candidato de Milei, "bendecido" por un pastor evangélico

Kecher estuvo acompañado por su esposa, la pastora Graciela Beatriz Canciano, presidenta a nivel nacional de Redes de Mujeres.

Rumbo electoral

La Libertad Avanza oficializó la semana pasada ante la Justicia Electoral el frente que competirá en las Elecciones 2023, tanto en Entre Ríos como en el resto del país.

A nivel nacional y en la provincia de Entre Ríos se firmaron acuerdos con el partido FE y el Partido Conservador Popular (PCP). De esa manera quedó oficializado el frente que lleva a Milei como candidato a Presidente y a Etchevehere como candidato principal en Entre Ríos.

A su vez, adhirieron en Entre Ríos los espacios SER, Pueblo Activo y Frente Republicano Independiente.

El candidato

En Entre Ríos el principal referente de Milei es su precandidato a gobernador, Sebastián Etchevehere, hermano del ex presidente de la Sociedad Rural Argentina y ex ministro de Agroindustria de Mauricio Macri, Luis Miguel, y del ex delegado del Enacom en la provincia, también durante el gobierno de Cambiemos, Juan Diego.

Sebastián, al igual que toda su familia, ejerció la propiedad y la explotación agropecuaria en diversos establecimientos de la provincia, y además la conducción de El Diario de Paraná, del que llegó a ser subdirector.

Etchevehere Milei.jpg UNO / Juan Ignacio Pereira

También, como sus demás hermanos y madre, fue condenado por el vaciamiento del centenario matutino y por estafa, a raíz de un préstamo del banco Itaú de 250.000 que la familia habría destinado a beneficios personales y no a desarrollo productivo como estaba destinada esa línea crediticia financiada por el Estado con una tasa de interés baja.

A diferencia de sus hermanos, Sebastián tiene su primera incursión pública en política con su alistamiento en La Libertad Avanza. "El populismo nos vació de identidad, el bolsillo, el espíritu de la gente, las instituciones y la actividad comercial", calificó Etchevehere la semana pasada en el acto con Milei en el hotel Howard Johnson de Paraná.

Etchevehere es acompañado como precandidata a gobernadora por Mayda Spiazzi, también empresaria agropecuaria, oriunda de la zona de Urdinarrain (en el departamento Gualeguaychú) y sin trayectoria política hasta su postulación por La Libertad Avanza.