Dos intendentes del PJ se alinearon con Frigerio: "Lo mejor es apoyar al gobernador"

Integrantes del PJ al Gobierno

Sin embargo, no se trata de los primeros peronistas del departamento Concordia en sumarse al Gobierno del PRO en Entre Ríos: el exintendente de Concordia Alfredo Francolini asumió dentro de la Caja de Jubilaciones provincial; Fernando Barboza, un dirigente gremial y exfuncionario municipal peronista, tomó el cargo de director General de Fomento de Empleo provincial; y Eduardo Asueta, quien en las PASO de 2019 participó de la interna peronista y quedó segundo con el 36% de los votos, forma parte de la nueva gestión provincial en Enersa.

En cuanto a los dos jefes comunales que acompañarán la gestión de Frigerio, el ministro de Gobierno confirmó a Radio Ciudadana de Concordia que "se retiraron de la Liga de Intendentes del PJ y se suman a Juntos. Veníamos hablando bastante desde hace tiempo y manifestaron sentirse cómodos con nosotros porque resolvemos sus problemas y lo que esté a nuestro alcance".

Acompañamiento por "respuestas"

"Fui crítico del gobierno de Frigerio, soy peronista y lo voy a ser siempre. No es que me pasé a las filas del PRO o de Juntos, pero sí vamos a brindarle todo nuestro apoyo al gobernador", explicó Goldín. Además dijo que en el caso de que se Troncoso o Frigerio se lo soliciten, "sin ninguna duda" pedirá votar y hará campaña por esa lista en las elecciones del 2025.

El intendente de Estancia Grande -que cuenta con unos 7.000 habitantes- justificó su decisión en que la actual gestión provincial "da respuestas continuamente y han solucionado gestiones y cosas que pedí en gestiones anteriores".

"Teníamos un cargo vacante de juez de paz del 2020 que estaba trabado después de la jubilación de Cresto, y Troncoso lo destrabó. Desde el 2020 le pedí a Rosario Romero (en ese entonces ministra de Gobierno y Justicia de Bordet) una camioneta Amarok, tenía todo a su alcance para darla al Municipio. Me la terminó dando Manuel Troncoso", detalló el jefe comunal.

En diálogo con el programa En el Dos Mil También de Radio Costa Paraná, Goldín consideró que en su pueblo "cayó muy bien la noticia", ya que "no se abandonó al peronismo. Quiero lo mejor para Estancia Grande, y hoy es apoyar al gobernador que tiene las herramientas para estar mejor".

Por otro lado, no marcó reproches al exgobernador Gustavo Bordet porque "siempre nos atendió muy bien", aunque apuntó al resto de dirigentes y funcionarios peronistas, que "se olvidaron de las intendentes, no nos invitan ni atienden el teléfono y con las mismas caras no vamos a volver nunca a ser Gobierno", indicó.

"Falsa información"

Fabricio Mesquida, intendente de Piedras Blancas por el PJ, emitió un comunicado en el que consideró que se trata de "falsa información" debido a que Stucker "no ha participado como miembro activo en esta gestión" de la Liga de Intendentes Justicialistas que inició en enero pasado y tiene a la intendenta de Paraná, Rosario Romero, como presidenta.

Por ello, afirmó que "no puede entenderse como un éxodo la partida de quien nunca estuvo", mientras que recordó que Goldín "proviene del vecinalismo, tuvo un paso por el PJ y ahora ha decidido continuar su camino político en Juntos" por Entre Ríos, espacio que calificó como "aliado y alineado al Gobierno nacional de La Libertad Avanza".

"Nos toca dirigir el destino de nuestras comunidades en tiempos de verdaderas turbulencias políticas y económicas. Dedicamos gran parte de nuestro tiempo a buscar soluciones genuinas a problemas reales como los que sufren vecinos y vecinas. Son parte de la democracia las decisiones políticas que se toman ante determinadas coyunturas, las cuales respetamos pese a que no estamos para nada de acuerdo. Cada uno deberá hacerse cargo de sus acciones y tendrá que brindarle a su comunidad explicaciones por los actos que realiza", añadió en el escrito.

Finalmente, sostuvo que trabajan para "volver a forjar y enarbolar en lo alto las banderas de la justicia social y la igualdad de oportunidades para todos y todas. Que el ruido de voces olvidadas no se interponga en nuestro camino de construcción de futuro que llevamos adelante con convicción, compromiso y dedicación".