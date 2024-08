"Dios nos puso en ese lugar", dijo el operario que salvó la vida del bebé de Bovril

En declaraciones a La Mañana de La Red (88.7) , Spahn relató cómo él y Martínez se encontraron con una madre desesperada, que sostenía a su bebé, Alexander, casi sin signos de vida. "Dios nos puso en ese lugar para que el bebé esté con vida", declaró y añadió que la situación se volvió crítica cuando el pequeño comenzó a mostrar un tono morado y no respiraba.

Spahn detalló cómo, tras recibir el bebé de la madre en medio de gritos y llantos, realizó maniobras de RCP que aprendió en un curso reciente ofrecido por Enersa. "A las seis o siete cuadras el bebé vomitó y empezó a llorar, lo que nos dio tranquilidad", explicó.

LUCAS SPAHN.mp3

"Cuando le entrego el bebé a la enfermera me desbordo y empiezo a llorar. No tomaba dimensión de lo que había hecho. Fue producto del estrés que había pasado sin darme cuenta", contó luego.

En ese sentido, reflexionó sobre la experiencia emocional que vivió: "Sentí como si estuviera salvando a mi propio hijo. La emoción que teníamos con mi compañero era inexplicable".

Lucas Sphan.jpg Lucas Spahn contó cómo fueron los minutos decisivos en los que le salvó la vida a un bebé de diez meses en Bovril. Recomendó capacitarse en RCP.

La importancia de RCP

Al finalizar la entrevista, Lucas sostuvo que el destino los puso a él y su compañero en el camino para brindar auxilio. Asimismo, destacó la importancia de capacitarse en maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) para actuar en momentos difíciles.

"Después, hablando con los padres, me decían que no se acordaban de nada, solo que lloraban y gritaban. Gracias a Dios que me dio la tranquilidad para hacer lo que hice. Hacer RCP es muy importante y recomiendo hacer el curso. Creía que tenía un hijo mio salvándole la vida. Dios nos puso en ese lugar a mi y mi compañero para que el bebe esté con vida", cerró.