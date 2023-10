Día de la Madre: hay pocas ventas pero se espera un repunte

Sobre este punto, Manuel Gabás, propietario de un tradicional negocio del sector desde hace 49 años, señaló a UNO : “Las expectativas de ventas para este Día de la Madre en general son buenas, pero todavía vienen un poco lentas con respecto a otros años, cuando ya al inicio de la última semana se empezaba a notar un mayor movimiento. Ahora es como que todavía no se tomó conciencia de que es este domingo y la demanda es muy similar todavía a la de un principio de mes. Seguramente se va a incrementar la demanda de regalos desde mañana, pero es una lástima que no se haya notado ya un movimiento mayor”.

“En general muchos esperan a último momento, y desde el jueves al sábado son los clásicos días que se vende para el Día de la Madre. El viernes habitualmente es el día de mayor venta y aunque sea feriado vamos a abrir, al igual que el sábado, de mañana y de tarde. Supongo que van a ser días buenos y ojalá recuperemos las ventas que no se han dado estas jornadas pasadas”, indicó.

Asimismo, hizo referencia a los rubros que trabaja en su comercio, en el que se incluyen venta de artículos de marroquinería, bijouterie, accesorios, ropa y calzado, y subrayó: “Nosotros históricamente tenemos buena demanda para el Día de la Madre, porque el abanico de opciones es muy grande y por eso se presta este tipo de negocios para vender más. Hay productos de todos los precios y hay para elegir, como puede ser un sombrero, una chalina, una billetera, un fichero, una cartera, un neceser, chinelas, cintos, calzados”.

Día de la Madre.jpg Por ahora las ventas por el Día de la Madre vienen muy tranquilas Mateo Oviedo/ UNO

También analizó que para esta fecha especial se suele adquirir un regalo más costoso que, por ejemplo, para el Día del Padre, y aseguró: “Siempre ha sido así. Diría que para el Día de la Madre se vende tres veces más que para el Día del Padre en junio, tanto en cantidad como en valores; la gente se limita menos para gastar al agasajar a su mamá. Y también se suele llevar algo para la suegra y las demás mujeres de la familia que son madres”.

Por otra parte, recordó que hay financiación: “Tanto con tarjeta como con la cuenta de la casa hay tres cuotas sin interés, a precio de contado. Es la manera que tenemos de vender”, expresó.

Marcelo Ruggeri, encargado de dos zapaterías de la Peatonal, coincidió en que “las ventas del Día de la Madre todavía no arrancaron del todo” y comentó: “Hace muchos años atrás, cuando era otro el movimiento comercial y la posibilidad de compra de la gente, casi toda la semana era buena y se incrementaba el público a partir de jueves, y el viernes y el sábado explotaba. Ya en los últimos años no es así. Sólo la gente que puede compra antes y va eligiendo precios; después, a medida que se acerca el sábado va creciendo un poco el movimiento, pero no es lo que era en otros años. Se está vendiendo como una fecha normal de principio de mes. Y te das cuenta que la demanda que hay no es por el Día de la Madre, porque la gente no está pidiendo todavía que le pongas el moñito en la bolsa y ese tipo de cosas”.

Día de la Madre.jpg Mateo Oviedo/ UNO

En cuanto a si hay promociones en el sector, precisó: “Nosotros siempre tenemos promociones en liquidaciones de calzado. Siempre tenemos zapatos con números discontinuos, que sabemos que no va a entrar el mismo modelo, entonces se va dejando al mismo precio o se hace un descuento sobre ese calzado. Son las ofertas que mostramos en el salón, pero no tenemos promociones especiales por el Día de la Madre. Y las formas de pago también son las formas de pago que veníamos teniendo habitualmente. Hoy ya no existe más, para nosotros por lo menos, el tema de los seis pagos sin interés, solamente es hasta tres pagos al precio del contado. Eso es todo lo que se puede ofrecer por la situación”.

Acerca de los precios que se pueden conseguir para cumplir con el regalo, explicó: “Los artículos que se pueden llevar para hacer un regalo a la madre arrancan en 4.000 pesos, que son las ojotas. De ahí hay una amplia gama de precios, que tampoco son carísimos. Tenemos calzado informal a 8.000 o 10.000 pesos. Después en calzado deportivo y en sandalias de dama hay de 15.000 pesos, 18.000, hasta 20.000 y algo. Hay una amplia gama de modelos para elegir. Lo que vemos es que cuando son estas fechas, en los últimos tiempos, siempre van buscando algo que no sea tan costoso, porque obviamente se complica la situación económica y ya te digo, el bolsillo de la gente hoy no está tan flexible como en otros años”.

En otro orden, refirió: “El sábado vamos a tratar de hacer horario extendido, invitamos a los negocios que empiecen un poquito antes, en vez de a las 5 de la tarde, estar entre las 16 o las 16.30, y a la noche extenderse un poquito más. Y después que cada comercio que tenga promociones, ofertas y beneficios especiales, que trate de mostrarlos en las vidrieras, en los pizarrones, y que nos manden imágenes, así nosotros lo publicitamos en las redes del Paseo del Centro”.

Día de la Madre.jpg Mateo Oviedo/ UNO

Rocío Basso, quien se dedica a la venta de indumentaria desde hace casi 25 años y es propietaria de una tienda en calle Almafuerte, concordó: “Llevo vendido dos regalitos en el día de hoy, pero recién está empezando a haber algo de movimiento. Normalmente siempre arranca a partir del jueves la venta más fuerte para el caso de regalos y después obviamente hay alguna mamá que se quiera hacer un mimo y se compra algo. Es una semana que por lo menos uno repunta y se puede hacer alguna diferencia a cómo venimos”, reflexionó.

“La gente busca precios y lo que piden son remeras más que nada, que rondan los 5.500 pesos, o blusas, que cuesta hasta 14.000 pesos una camisa de lino, tenés de todo. Normalmente estoy vendiendo un ticket promedio de entre 6.000 pesos y 6.950 pesos, ya que hay remeras a ese precio”, expresó.

Abigail, quien atiende en una perfumería de la Peatonal, comentó que en este rubro lo que más se está vendiendo actualmente son perfumes y estuchería, y sostuvo que esperan el movimiento más fuerte cerca del fin de semana: “Viernes y sábado son los días que más se mueve. El viernes, que es feriado, vamos a trabajar en horario habitual, por la mañana y por la tarde”, dijo.

Sobre los precios, dijo: “Un perfume arranca en los 5.000 pesos o 6.000 pesos, de ahí para arriba. Hay promociones en tres sin interés con cualquier tarjeta de crédito bancaria; y con otras, como la del Banco Nación, hay tres cuotas sin interés y descuentos también”.

Emanuel, vendedor de una casa de electrodomésticos, contó a UNO: “Para este Día de la Madre ya empezó a haber demanda y lo primero que se pide son celulares, también Smart TV. Hay tres o seis cuotas sin interés pero sólo en productos puntuales. Si no, se vende con los planes Ahora 3, 6, 12, pero con recargo”.

Por último, acerca de los valores, informó: “Hay una gran variedad, pero por ejemplo en la línea Samsung algo económico vale 71.000 pesos; en la línea Motorola se consigue algo a 68.000 pesos; sino tenés marca Alcatel, TCL o Xiaomi, que también que han venido muy lindos y no son caros”. Sobre los Smart TV, señaló que de 32 pulgadas arrancan en los 105.000 pesos.