En este marco, en la capital entrerriana algunos disponen de un menú especial o algún show para agasajar a los grupos de amigos que llegan. Y más allá de que la mayoría atiende a sus clientes por orden de llegada, recomiendan hacer una reserva previa para asegurarse un lugar ante la alta demanda de un público muy variado: salen tanto los más jóvenes como los adultos para poder encontrarse con los suyos a celebrar la amistad.

Osvaldo Cabrera, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná (AEHGP) y propietario de una de las pizzerías más antiguas de la ciudad, contó a UNO: “Es un día muy fuerte, dinamizadora, en la que este año la actividad gastronómica se ve favorecida porque la fecha cae un día entre semana y genera un movimiento que no es habitual para un miércoles, bien a mitad de semana, sino que es similar a de los sábados”.

Cada 20 de julio se festeja el Día del Amigo.jpg Cada 20 de julio se festeja el Día del Amigo.

“Cada establecimiento gastronómico tiene sus propuestas para esta jornada”, mencionó, y agregó: “Algunos en particular organizan un evento espacial para que el Día del Amigo sea más convocante; otros siguen funcionando con algún menú o promoción para esta fecha. Va en cada comercio. Y aunque muchos optan por atender por orden de llegada, nuestra sugerencia es que para este día puntualmente hagan la reserva con anticipación, para no ir y que no puedan conseguir lugar”.

También aseguró: “Todos salen a festejar en general en este día, y cada lugar tiene su perfil de público. Hay gente muy joven que tal vez prefiere juntarse en las previas o en fiestas particulares que hacen ellos, y grupos de personas más grandes que van a bares cerveceros donde haya alguna propuesta especial, que más allá de la comida también se recreativa o divertida, como un karaoke o música. Y también están los espacios más tradicionales, en los que coincide gente más grande que comparte una cena”.

También mencionó que los grupos son variados en cuanto a números. “Muchas veces va de acuerdo a la edad. Cada grupo etario tiene sus formas y sus costumbres”.

dia del amigo fets.jpg

Sobre los precios, Cabrera también remarcó que son diversos, en base a la propuesta y particularidades de cada local, aunque remarcó: “Si comparamos los precios promedio de Paraná, son más bajos que la media nacional”. Y a su vez, destacó: “Son dinámicas las distintas propuestas que se van dando y han surgido lugares nuevos, con nuevas modalidades también”.

En tanto, Marcelo Barsuglia, vicepresidente de la AEHGP y referente de uno de los locales gastronómicos de la Peatonal que recibe a un público masivo, sostuvo: “Hay bastante afluencia turística en la ciudad, que sumado al Día del Amigo hace que el movimiento sea bueno. Así que se espera que sea una jornada de mucho trabajo hoy”.

A su vez, opinó: “Ayuda además que sea en vacaciones a que la gente salga un poco más a mitad de semana. El Día del Amigo es una oportunidad linda para reunirse con los amigos, o con gente que uno no ve habitualmente. Es la excusa justa para poder salir”.

Por otra parte, analizó: “Después de que se levantaron las restricciones la gente volvió a salir con más ganas, y se dispone a disfrutar el momento después de mucho tiempo encerrada. Vemos en este día festejar a personas de todas las edades”.

Por su parte, Edgardo López Osuna, uno de los referentes de uno de los espacios más modernos y concurridos de la ciudad, ubicado en calle Alem, comentó: “Tomamos reservas hasta un horario. El lunes a la noche ya estaban reservadas del 70% de las mesas y seguimos recibiendo llamados de más interesados. Pero además nos llamó la atención que se hicieron reservas para el día anterior y el posterior al Día del Amigo. Entendemos que es porque algunas personas tienen más de un grupo de amistades y quieren reunirse con todos, aunque sea antes o después”.

Por último, destacó: “Viene muy bien el movimiento en el bar estos días. La gastronomía se va instalando con mejor servicio y estamos muy contentos”.