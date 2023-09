Devolución del IVA: Comerciantes dudan que repunten ventas

Devolución de IVA en alimentos.jpg La Devolución del IVA en alimentos se amplió para trabajadores formales y monotributistas

En un contexto en el que la canasta básica alimentaria aumentó 15,6% en agosto, desde Nación precisaron que se harán devoluciones por frutas, verduras, carne, productos de higiene personal y de la canasta del hogar. Serán automáticos en todos los comercios, supermercados y minimercados, verdulerías, carnicerías, fruterías, que venden este tipo de productos y están debidamente registrados en la actividad formal.

En un mercado con una marcada retracción en las ventas debido a la fuerte pérdida del poder adquisitivo, el anuncio genera expectativas en este tipo de comercios, aunque hay dudas acerca de si realmente va a impulsar mayores ventas. Consultada sobre el tema, Laura Kobrinsky, presidenta del Centro de Autoservicios y Supermercados de Concordia (Casco), se mostró optimista y comentó a UNO: “Creo que va a impactar de manera positiva el reintegro de el IVA en la economía de cada una de las personas que tenga acceso a este beneficio. El monto que está previsto como tope es muy importante, así que desde ya creo que sí va a beneficiar mucho a las personas que tengan la posibilidad de estar dentro del alcance”.

Sin embargo, advirtió: “No sé si va a reactivar ventas, porque de manera sostenida se advierte una caída del consumo, porque la gente casi con el mismo dinero viene a comprar cosas que van subiendo mucho. Así que prioriza, cambia de marca y probablemente adapta el menú a su bolsillo”.

Devolución de IVA en alimentos.jpg La devolución de IVA en alimentos genera expectativas Mateo Oviedo/ UNO

Según mencionó, son muchos los usuarios que ya en la actualidad abonan sus compras con tarjeta de débito, pero a la vez aumentó el uso de tarjeta de crédito: “Ha crecido mucho el débito como medio de pago en el último tiempo, porque mucha gente está bancarizada. Pero también se paga mucho con la tarjeta de crédito, ya que en el primer caso hay que tener el dinero en la cuenta; en cambio, con la de crédito se hace una compra a cuenta del ingreso que uno va a tener”, dijo.

Por otra parte analizó si la devolución del IVA puede generar nuevas subas de precios, y señaló: “En mi opinión personal no creo que esto ocurra, porque es neutro en su costo para el industrial y para el comerciante. Por ahí podría haber alguna especulación de alguien que diga ´aumentamos porque vamos a vender más o si va a haber más dinero en el mercado´, pero honestamente no creo que sea así. No debería impactar nada en el precio al cliente hoy la devolución del IVA, aunque por supuesto hay multiplicidad de variables que se introducen en el día a día”.

Con respecto a cómo registran las subas de precios este mes, observó: “Si bien los incrementos vienen levemente más tranquilos, comparados con agosto, que fueron excepcionales, en los precios no hay un mes que no tengan algún impacto inflacionario y siguen en alza”.

Sobre el tema también habló Mario Sarli, integrante del Centro de Almaceneros de Paraná y propietario de un autoservicio de la zona sur, y sostuvo: “Con esta medida creo que va a desaparecer el efectivo para los comercios, ya que todo el mundo te va a querer pagar con débito por la devolución del IVA. No obstante, en los autoservicios ya estamos prácticamente bancarizados en un 80% en la venta. O sea que no nos va a influir demasiado en ese sentido”.

En cuanto a si la medida va a incentivar el consumo, indicó: “No creo, porque la gente no tiene más plata. Quizás ahora el tema de la quita del impuesto a las Ganancias influya un poco, pero la realidad es que uno se da cuenta de que clientes de toda la vida pagaron en efectivo o débito, ahora están usando la tarjeta de crédito, porque les está costando mucho llegar a fin de mes o seguir manteniendo el consumo habitual que tenían”.

En este marco, el comerciante advirtió que los constantes aumentos de precios generan este tipo de situaciones y precisó: “Las cosas vienen aumentando permanentemente. Por ejemplo, los primeros días de septiembre recibimos un incremento de La Serenísima de un 15%, y ayer aumentó un 5% más; ya es un 20% y recién estamos a mitad de mes. También las bebidas gaseosas subieron ahora entre un 10% y un 12%, cuando ya habían aumentado el 28 de agosto. Además hubo incrementos en los vinos, las cervezas. En todos los rubros hay aumentos”.

En tanto, Horacio, propietario de un autoservicio de calle Churruarín, coincidió: “El 80% de las ventas de un negocio de nuestro rubro se pagan o con billetera virtual, o tarjeta de débito, o tarjeta de crédito. La gente lo tiene implementado y creo que va a usar más el débito para tener este beneficio de la devolución del IVA, pero no creo que impacte en el consumo, no lo veo así, porque por ahí las ventas vienen un poco caídas porque no hay dinero. Y los aumentos hacen que a la gente no le alcance; por eso en los negocios chicos o medianos como el mío, los márgenes que implementamos son cada vez menos porque a uno le da vergüenza poner a veces subir los precios cuando nos llegan las listas de los proveedores. Ante la situación actual preferimos perder rentabilidad y no los clientes”, concluyó.