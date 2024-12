Detuvieron a Kueider en Paraguay: "No tengo que justificarlo porque no era mío"

"El Ejecutivo no se mete en cuestiones judiciales", dijo Cúneo Libarona sobre el caso Kueider

Además, descartó tener que declarar de dónde proviene las millonarias cifras que le secuestraron, y de las que no contaba con justificativos. "No tengo que justificarlo porque no era mío", dijo a la prensa paraguaya.

Detención

El fiscal le tomó la declaración indagatoria y luego ordenó su detención "para asegurar el sometimiento del proceso", señaló en conferencia de prensa. La medida rige en el marco de la causa que tiene a su cargo por los delitos de contrabando y lavado de dinero.

"El dinero estaba escondida en la portezuela trasera. Es contrabando porque fue en la zona primaria fronteriza en donde ingresó divisas sin declarar", especificó el fiscal Benítez, y reconoció que aún no cuentan con "muchos datos de dónde proviene el dinero, pero extraoficialmente hay información". Además, remarcó que será "tratado como un ciudadano común" y que también determinó la detención de la acompañante de Kueider a la hora del control, Iara Guinsel Costa.

Pedido de remoción

Tres senadores nacionales presentaron este miércoles el pedido de remoción. Se trata del legislador por Formosa José Mayans (Frente Nacional y Popular), y las senadoras por Mendoza Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana) y por Buenos Aires Juliana Di Tullio (Unidad Ciudadana). "Estos hechos no son aislados, sino el reflejo de una conducta sistemática basada en intereses personales y negociaciones espurias como ocurrió con la aprobación de la Ley Bases", señalaron en un comunicado.

"Remover al senador nacional Edgardo Kueider del Honorable Senado de la Nación, conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la Constitución Nacional, por inhabilidad moral sobreviniente de los hechos de público conocimiento", cierra el pedido.

Qué dice la Constitución Nacional

Con dos tercios de los votos, cada Cámara podrá corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirlo de la misma. En caso de que el propio Kueider presente su renuncia, bastará con la mitad más uno de los presentes para removerlo. En ambos casos, quien ocupará la banca entrerriana sería la actual diputada provincial Stefanía Cora, quien acompañó la boleta de 2019 como segunda candidata.