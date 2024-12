Desde la UP1, Sergio Urribarri escribió una carta contando detalles de su situación

Sergio Urribarri aclaró que no tiene ningún tipo de privilegios.

"Hola amigos y amigas, soy Mauro, el hijo del Pato. Hace unos días mi viejo me pidió que me fijara en sus redes sociales los mensajes recibidos. Un día de estos antes de acostarme y estando un poco bajón (fuerzas siempre hay, pero también tenemos días en los que nos sentimos agotados), me decidí a ver algunos. Y por suerte lo hice. Había tantos, pero TANTOS mensajes... Uno más lindo que el otro y muchos obviamente queriendo saber cómo está transitando este hecho tan injusto", indicó el exministro de Gobierno en la gestión de Gustavo Bordet.

Sergio Urribarri Carta 1.jpg

Luego agregó: "Le comenté al Pato cuando fui a visitarlo y me pidió que les agradeciera los cientos de mensajes y también los innumerables y lindos gestos, los rosarios, las estampitas, las bandejas de tortafritas, los chipás, los pan dulces, las empanadas, los libros, las cartas llenas de recuerdos de nuestros logros en cada ciudad y cada pueblo...Cuando estaba llegando a verlo, iba caminando y un DT de un club cercano me vio, bajó del auto, se sacó la camiseta y me dijo 'tomá, dásela al Pato y decile que con esta vamos a volver a ascender'. Emocionante y hermoso".

Mauro Urribarri también quiso aclarar que su papá "no tiene ningún privilegio en el lugar en donde está".

Sergio Urribarri Carta 2.jpg

"Puede dar fe de esto la funcionaria del Comité contra la tortura y los malos tratos que conoce el lugar y que, además, tomó fotos que describen lo modesto que es.El Pato está bien de salud, recibe el afecto familiar y estoy seguro de que siente el cariño de muchísimos entrerrianos que saben que esto que está atravesando es MUY injusto e ilegal.Está entero y fuerte más allá de que por momentos lo invada la impotencia de saber que esto es una injusticia enorme. Solo se quiebra un poco cuando le llegan las cartitas de los nietos. Nuevamente quiero agradecer cada mensaje de aliento, de acompañamiento y de fuerza. Cambian el ánimo y nos hacen reafirmar ese sentimiento de orgullo que siempre tenemos por él. Hoy fui a verlo y me pidió que les hiciera llegar este mensaje de su puño y letra que comparto con ustedes", cerró.

La carta de Sergio Urribarri

En la misiva que escribió Sergio Urribarri les deseó a todos los entrerrianos una feliz Navidad y luego aclaró algunas cuestiones sobre su situación procesal. Sostuvo que nunca tuvo intenciones de fugarse y expresó que al momento de su detención estaba en su casa "regando los tomates de mi huerta".

También dijo que “me han privado, injusta e ilegalmente, compartir esta fecha con mis afectos”. “Pero eso no impide que mi corazón esté cera de mis seres queridos y de todos ustedes”, añade.

“Como lo dije en la audiencia judicial donde se rechazó el pedido de los fiscales para que el Tribunal dicte la prisión preventiva (aclaro que en ese momento aún no me habían otorgado el recurso para ir a la Corte Suprema de la Nación). Ese día expresé textualmente: 'El único poder que ostento es el poder mirar a los ojos a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos y a los miles de entrerrianos y entrerrianas que me siguen demostrando su afecto y su respeto'”.

Sergio Urribarri Carta 3.jpg

Explicó que siempre cumplió con las requisitorias de la Justicia "yendo cada semana a los tribunales de Concordia" y que nunca solicitó ningún tipo de "privilegio". Además contó que tenía programada una cirugía en su rodilla para el mes de enero, recalcando otra vez que eso muestra con claridad "que no soy una persona que este planificando ningún tipo de fuga".

Por último, afirmó que no tiene dudas que la Justicia "va a corregir esta situación tan injusta y dolorosa".