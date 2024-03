Desayuno: 13% de los niños y 27% de adolescentes lo omite

Hace una semana, en un acto encabezado por el presidente Javier Milei en el Colegio Cardenal Copello, en Buenos Aires, dos alumnos que conformaban el cuerpo de escoltas y abanderados del instituto sufrieron un desmayo. Este hecho, además de generar un intenso debate por la reacción del mandatario, alerta sobre los posibles motivos de desmayo que sufren los niños y adolescentes, una situación que es más común de lo que se cree, y que en muchos casos se atribuye al hecho de la omisión del desayuno en la rutina (si bien no se sabe con certeza qué lo provocó en estos alumnos en particular).

Si bien no hay cifras oficiales en el país, la fundación Healty Children estima que a nivel mundial el 13% de los niños en edad escolar no desayunan, pese a que se considera “la comida más importante del día”, principalmente cuando se trata de una edad de crecimiento. No hacerlo, puede producir mayor riesgo de sobrepeso y obesidad, y alteraciones en el metabolismo. Y la cifra se eleva a más del 27% en promedio para los adolescentes de 12 a 19 años.

Desayuno.jpg El desayuno es un alimento clave al iniciar el día

Yanina Gioria, licenciada en Nutrición en Paraná, explicó a UNO que el desayuno es fundamental a toda edad, pero sobre todo cuando se trata de niños en edad de crecimiento, y en adolescentes, ya que aporta nutrientes esenciales. “La verdad es que se ve mucho en el consultorio a chicos que no desayunan. En un niño es clave el desayuno por el aporte de nutrientes que le agrega”, indicó.

En este marco, aclaró que en este tiempo en que los días son muy calurosos, se puede bajar la presión arterial o la glucemia y aseguró: “Por eso es importante que haya un buen desayuno, respetando un horario”.

Sobre este punto, explicó que un “buen desayuno” debe incluir leche, que puede ser animal o vegetal, que aporta calcio, proteínas, nutrientes, y refirió: “Hay que evitar el típico desayuno de la tostada con mermelada, porque no aporta muchos nutrientes, al contrario; mejor darle una tostada pero con queso compacto de mejor calidad, como queso cremoso, que sea una tostada de pan integral y no tanto galletitas, es importante que realmente sea un buen desayuno”.

La especialista recomendó organizarlo con ellos la noche anterior, haciendo galletitas de avena, o incluyendo huevo en el desayuno, que brinda proteínas. “A los chicos les gusta porque es diferente, y entonces se copan. Podemos sumar legumbres en el desayuno, aunque parezca loco, con tortas de lenteja o harina de garbanzo, y hacer preparaciones. Entonces y no necesariamente tiene que ser el queso, que a veces es un alimento más o menos ultraprocesado, como lo es la mermelada comprada; entonces hay que tratar de empezar a correrlos”, expresó, y observó: “Por ahí el tema de lo que es el desayuno no está tanto en los chicos, sino en los padres, que no se hacen el tiempo para poder organizarlo. Entiendo que también suelen estar atareados con el trabajo, con toda la rutina, con las actividades de sus hijos, pero el fin de semana se puede cocinar y frizarlo si no pueden entre semana”.

ideas d desayuno antiinflamatorio 3.jpg

Asimismo, afirmó: “En edad de crecimiento es primordial que estén bien alimentados y que beban agua para hidratarse. Aparte no es bueno que el chico vaya sin comer a la escuela, por una cuestión de que justamente la palabra desayuno es ´salir del ayuno´ de la noche. La idea es que sean ocho horas de sueño en un niño en etapa de crecimiento y que reciba luego los nutrientes que precisa. Esto contribuye también para regular el peso corporal, porque al tener el desayuno el chico no llega con un apetito voraz al almuerzo y no come alimentos de mala calidad en el colegio, ya que muchas veces en la escuela después se compran cosas en el kiosco que en general no son saludables: son muy pocas las escuelas que se unieron porque hay una reglamentación para que estén este tipo de propuestas”.

LEER MÁS: Javier Milei se burló del desmayo de alumnos en su discurso

Por otra parte, sugirió prestar atención a la calidad de los alimentos, ya que hay productos como el yogurt que suele considerarse un producto saludable, pero en la actualidad muchos son ultraprocesados; también prestar atención a aquellos que contienen gran cantidad de azúcar, porque puede generar que estén más hiperactivos. “Es ideal un alimento más casero, sin tanto azúcar y sin harina tan refinada, ya que hace que el chico realmente acceda a un nutriente y le sirva. Es importante centralizar el desayuno y además las cuatro comidas principales en el niño no saltea ninguna porque necesita para que pueda funcionar bien”, aclaró, e instó a sumar más frutas a la dieta, sin exagerar en la cantidad.

Por último, manifestó que se deben incorporar hábitos saludables y promover una mejor calidad de vida para alcanzar un óptimo estado de salud física, mental y social. “Es importante que levantarse y desayunar para generar un hábito, que sea una rutina que se pueda sostener. Porque estamos implementando justamente hábitos para que el chico se desarrolle, pueda concentrarse tanto si va a la mañana o de tarde. En todo este proceso también hay que contemplar limitar el uso de pantallas mientras se está comiendo, y ese es un tema en el que los papás se tienen que poner más firmes”, dijo a modo de conclusión.