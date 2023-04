Dengue: no se han confirmado casos en Concordia

Hospital Delicia Masvernat Concordia 1.jpg

“En el caso sospechoso de dengue se consulta a los vecinos y a la gente en común del paciente, alguien que tenga o haya tenido síntomas, o viajado a zona de riesgo. Ante esto, se comienzan con los protocolos, para lo que no es necesario esperar la confirmación del laboratorio para empezar con los bloqueos”, aclaró.

Por otro lado, la doctora señaló que no hay una medicación o tratamiento único para este tipo de enfermedad. “El dengue, como otras enfermedades virales, no tiene un tratamiento especifico, son medidas de sostén. Dependiendo de los síntomas es el tratamiento que aplicamos. Las medidas de prevención hoy por hoy son nuestra única barrera que tenemos. No hay que olvidar que este mosquito necesita agua limpia no agua estancada para poner sus huevos y reproducirse. Llamamos a los vecinos a que todos los días o el día después de las lluvias, revisen los posibles lugares donde se acumulen agua para limpiar y que así el mosquito no puede generar las larvas, esto es una medida sumamente efectiva”.

dengue2.jpg

“El síntoma principal es la fiebre, no hay dengue sin fiebre. Esta es una fiebre bastante alta y característica ya que decae mucho al paciente, le genera mucho dolor muscular y de cabeza, sobre todo detrás de los ojos. En caso de tener fiebre, no nos automediquemos, consultemos a un médico para descartar”, indicó.