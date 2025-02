Daniel Blanzaco asumió como nuevo ministro de Salud en reemplazo de Guillermo Grieve

Además, le dio la bienvenida a Blanzaco y expresó su seguridad en que honrará su nuevo cargo "con la misma disciplina, compromiso y esfuerzo" que demostró como secretario.

El nuevo ministro, por su parte, valoró la confianza depositada en él y en su equipo, resaltando el trabajo realizado durante el año anterior en el programa de salud. "Estoy muy orgulloso y honrado con este cargo. Espero poder poner todo lo que hay que poner para llevar adelante y continuar con el programa de salud", afirmó.

Prioridades

Daniel Blanzaco delineó sus prioridades, haciendo hincapié en fortalecer la atención primaria de la salud, para que "cada entrerriano en cada uno de sus lugares pueda tener la atención que amerita". Explicó que esto incluye la modernización de centros de atención y la implementación de historias clínicas digitales para aliviar la presión sobre la red hospitalaria.

Ante la situación de escasez de recursos provenientes de Nación, el funcionario aseguró que la provincia se hará cargo de garantizar el acceso a los insumos que hagan falta, como anticonceptivos o test de embarazo. "Así que déficit no va a haber", sentenció. El ministro también mencionó la optimización de recursos en áreas como drogas de alto costo y oncológicas, aprovechando las líneas de apoyo de Nación y complementándolas con recursos provinciales.

Daniel Blanzaco reconoció que aún deben evaluar la reorganización del equipo, pero adelantó que la mayoría continuará en sus funciones. Subrayó a su vez, la importancia del trabajo en equipo para lograr los objetivos planteados. "Nosotros podemos tener muy buena planificación, muy buenas ideas, pero sin un equipo no se puede llevar nada adelante", afirmó.

Salud dengue 2025 gestión Guillermo Grieve 1.jpg

Guillermo Grieve: “Hubo una agresión sistemática al Ministerio y hacia mí”

Tras 15 meses de gestión, Guillermo Grieve presentó la renuncia como ministro de Salud de Entre Ríos. En conferencia de prensa, este jueves Grieve brindó aclaraciones sobre su salida del Ministerio y recordó que trabaja hace 40 años en la provincia. Además, cuestionó: “Hubo, desde que asumimos, una agresión sistemática al Ministerio de Salud. Es el único Ministerio que ha sido agredido, no sólo el Ministerio sino hacia mí. En lo personal, lo profesional y hasta lo familiar. Lógicamente, hay grupos que están malintencionados, hay periodistas malintencionados en que no haya cambios en salud. Pero vamos a seguir con absoluta firmeza”.

En relación a las incompatibilidades que habían sido advertidas, manifestó: “Como profesional en la salud he continuado con el trabajo, pero el trabajo más importante para mí y el ciento por ciento ha sido el Ministerio. Tengo equipo de trabajo tanto en uno de los sanatorios como en la parte profesional. En Argentina no se ha acostumbrado, pero en el mundo los funcionarios trabajan para que no crean dependencia. Si no, crean una dependencia a la política y no se quieren ir nunca. Hay que trabajar, pero hay que cumplir y esto es fundamental. He seguido trabajando con equipos que han hecho los trabajos y he estado como consultor”.