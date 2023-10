Corralones no entregan materiales: faltan precios y stock

En Paraná los corralones admiten que hay falta de stock en varios artículos, debido a que los proveedores no entregan pedidos o directamente dejaron de atender a los clientes hasta que haya un panorama de mayor previsibilidad. Así lo confirmó a UNO Ricardo Greca, propietario de un corralón de bulevar Rondeau en la capital entrerriana, quien manifestó: “No tenemos reposición, muchas veces los compromisos ya contraídos vuelven para atrás, los rechazan. Ha habido equipos de mercadería que venían de viaje y los proveedores los han hecho volver. Es tremendo, porque vendemos y no sabemos si vamos a poder reponer”.

A su vez, señaló que es un rubro en el que gran parte de los artículos están atados al dólar, y explicó: “Todo lo que es metalúrgica, como hierro, chapa, alambre, clavos, no hay; así que no vendemos. Queremos pagar para que nos manden y tampoco nos reciben. Esto viene pasando hace ya un par de semanas. Pero al margen de las elecciones, en la parte metalúrgica siempre que hay movimientos en el dólar se frenan todas las ventas y no hay precios, hasta que se aclara un poco el panorama”.

También comentó: “Además, en general, todos los otros productos tienen insumos también importados y en consecuencia suben si aumentan el dólar. El cemento es uno de los pocos productos de gran demanda con los que no hemos tenido problemas, está totalmente abierto el mercado, se vende, se repone, en eso no hay desabastecimiento. Y tampoco hay movimientos de precio a diario, como ocurre con otros rubros. Mensualmente se registran un par de incrementos que ya los tienes programados, que últimamente fueron de alrededor de un 10%. Hoy la bolsa está a 3.810 pesos al público”.

CORRALONES CONSTRUCCIÓN.jpg En los corralones cuesta conseguir hierro

En cuanto a la demanda, observó que en el rubro sigue siendo sostenida: “La gente busca comprar, porque no se quiere quedar con los pesos y está invirtiendo en materiales. Nosotros tampoco hacemos grandes ventas ahora, no nos comprometemos. Sólo pasamos presupuestos chicos, normales, para los clientes habituales y los cautivos, que por supuesto que los atendemos, porque no podemos dejar que paren la obra que están haciendo; pero gente que no compra en todo el año y que busca hacerlo en este momento, no”.

Catriel, vendedor de otro corralón de bulevar Racedo, coincidió: “Muchos proveedores han cortado la entrega por modificaciones de los precios, y no por falta de stock. Esto se viene dando desde hace dos semanas y media por lo menos, y están viendo qué pasará después de las elecciones. Mientras tanto, no están entregando material; algunos ni siquiera están vendiendo”.

“Son materiales que están muy atados al dólar, sobre todo la chapa, el perfil, todo lo metálico, y hasta te diría que los tornillos y demás. La verdad que es hasta gracioso en un punto, pero lamentablemente en este momento estamos así”, observó.

Sobre la reacción de los clientes que quieren comprar alguno de estos artículos pero no pueden, indicó: “Por ahí al que quiere comprar una chapa obviamente no se le pasa precio por el momento, y tiene que entender que lo que ya tenemos stockeado acá sólo se entrega al que ya tiene la compra hecha de antemano y estamos obligados a entregarles. Los pedidos nuevos a fábrica están demorados”.

“Hay que llegar a un punto medio. Si se puede solucionar desde acá, se soluciona; si ya no está al alcance de nuestras manos, es inevitable decirle al cliente que no entregamos hasta que no se normalicen los precios y nos entreguen desde fábrica”, dijo, y refirió que ayer a la mañana el dólar blue estaba a 950 pesos y subió a 990, y en esas condiciones no se pueden pasar precios. “Hasta te diría que a veces es mejor no vender que vender a cualquier precio”, remarcó.

Corralones advierten el impacto de la devaluación.jpg Corralones advierten el impacto de la devaluación

En otro corralón de calle Casiano Calderón también refirieron la misma situación: “Los proveedores no están entregando hierros y chapas porque eso se espera que suba el precio después del lunes”, afirmó quien atiende al público.

Impacto en la construcción

Consultado sobre el tema, Elvio Galeano, presidente del Colegio Profesional de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de Entre Ríos, comentó a UNO: “La entrega de materiales está momentáneamente suspendida en un altísimo porcentaje, en un 90% diría. En lo que refiere a, por ejemplo, todo lo que es derivado del hierro y chapa, está sin entrega, cemento en algunos casos también, aberturas de aluminio lo mismo. La parte eléctrica ni hablar: prácticamente los insumos son cero, no se consiguen”.

“Ya nos dijeron que por 15 días no va a haber ni siquiera precios, o sea que prácticamente el mercado y nuestra actividad están paralizados desde hace unos 10 días atrás. Esto significa un serio inconveniente si no se tiene acopio. Porque por ahí hay algunas cosas que se pueden conseguir, depende el cliente, pero es muy poquito; o por ahí te venden sin precio también. Es muy complicado sin un valor de referencia”.

Galeano recordó que tras las PASO hubo un fuerte incremento en el sector, y luego hubo otras subas más. “Son muy altos los costos. Está todo tan inestable que se hace muy complicado trabajar así. Estamos a la espera, vamos a ver qué es lo que pasa después de las elecciones, porque hay muchísimas obras en curso y nuevos proyectos que nosotros visamos en el Colegio. La verdad que se ha mantenido bastante la actividad y somos optimistas en que pueda haber algunas reglas claras en la economía”, concluyó.