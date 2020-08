Coronavirus: el intendente de Santa Elena, Daniel Rossi, está contagiado

El intendente de Santa Elena, en el departamento La Paz, Domingo Daniel Rossi, confirmó esta noche en redes sociales que dio positivo de coronavirus. “Quiero contarles que en el día de ayer, me hice un hisopado preventivo y hoy me dieron el resultado el cual arrojó positivo de Covid-19”, señaló el ex vicegobernador, condenado por corrupción, que actualmente cumple su quinto mandato como intendente de Santa Elena.

“Me encuentro bien, estoy en aislamiento y siguiendo todas las indicaciones de las autoridades sanitarias”, agregó el dirigente peronista. “Les pido que en estos momentos nos cuidemos más que nunca y tomemos todas las medidas de prevención”, señaló el mandatario local.

Daniel Rossi se aisló en su domicilio el domingo, ante el padecimiento de una bronquitis aguda.

Quiero contarles que en el día de ayer, me hice un hisopado preventivo y hoy me dieron el resultado el cual arrojó... Publicada por Daniel Rossi en Miércoles, 26 de agosto de 2020

“Quiero contarles que desde hace unos días estoy trabajando desde mi domicilio por indicación médica por una bronquitis aguda. Por ello, por 3 días más estaré atendiendo todos los asuntos de mi función como Presidente Municipal desde mi hogar”, contó en aquel momento y agregó: “Me encuentro bien, recuperándome y los próximos días no participaré de actividades públicas pero seguiré trabajando como siempre”.

Poco antes, el Comité de Emergencia de Salud de Santa Elena había comunicado el segundo caso de coronavirus en la ciudad. Se trataba de un adulto mayor que se internó en el nosocomio local el martes 18 con un cuadro respiratorio severo que se agravó y por eso fue trasladado a Paraná el jueves 20. Por protocolo, fue hisopado y dio positivo.

El primer caso positivo en Santa Elena fue reportado el 14 de agosto y se trató de una paciente de diálisis que viajaba a atenderse en La Paz. En ambos casos está en estudio el nexo epidemiológico, es decir, cómo se contagiaron.

Vale recordar que el intendente de Santa Elena, protagonizó dos episodios llamativos en el transcurso de la cuarentena. Uno de ellos, el 22 de marzo, a dos días del inicio de la cuarentena ordenada por el gobierno nacional, consistió en bloquear el acceso a su localidad con una camionada de tierra para evitar que se produzcan contagios.

Otro fue protagonizado por su mujer, la también dirigente justicialista Patricia Díaz, exdiputada provincial y actual concejal, quien en abril rompió la cuarentena al recibir a un peluquero en su casa, lo que en ese momento estaba prohibido.