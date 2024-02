Conductores de Uber juntan firmas para legalizar el servicio

“Nos dirigimos a ustedes con el propósito de expresar nuestras inquietudes y aclarar ciertos puntos relacionados con nuestra continuidad laboral”, explicaron los choferes en la carta a la que accedió UNO. “Somos un grupo de trabajadores comprometidos con brindar un servicio de transporte confiable, seguro y accesible para la comunidad y nos enfrentamos a desafíos que afectan directamente con nuestra labor diaria”, indicaron haciendo referencia a los múltiples controles que realizó la Municipalidad de Paraná donde fueron secuestrados autos conducidos por trabajadores de Uber.

Cómo funciona Uber desde la perspectiva de los trabajadores

Las y los conductores destacaron que el servicio “opera las 24 horas, los siete días de la semana, incluso en condiciones climáticas adversas” y recordaron que el servicio abarca toda la ciudad de Paraná y los alrededores para “satisfacer las necesidades de transporte incluso en momentos de escasez de opciones de transporte público”.

Sin título-Taxis UBER.jpg

Asimismo informaron que la aplicación cuenta con “un sistema de seguridad integral que proporciona a los usuarios información detallada sobre el viaje” y detallaron que esto incluye foto y datos del conductor, ruta planificada, monto a abonar y detalles del vehículo: “La seguridad de nuestros usuarios y conductores es una prioridad fundamental”, subrayaron. Además destacaron que “previo a habilitar a un conductor en la plataforma, la aplicación exige el Certificado de Antecedentes Penales, garantizando así la idoneidad y seguridad de quienes prestan el servicio, en línea con estándares similares aplicados en otros servicios de transporte”.

Conductores denuncian malos tratos de inspectores de Tránsito

Debido al incremento en los controles en distintos puntos de la ciudad, los choferes de Uber advirtieron a UNO que los agentes de Tránsito de la Municipalidad de Paraná destratan a quienes están al volante, estén o no trabajando con la aplicación en ese momento.

Un conductor de 43 años, que decidió permanecer en el anonimato por temor a represalias, relató que una madrugada fue detenido por inspectores de tránsito, quienes “habrían manipulado a los pasajeros, jóvenes de 16 a 17 años, para que denuncien al servicio de Uber” y que, pese a tener toda la documentación correspondiente, denunció que fue despojado de su vehículo y “dejado a pie a las tres de la madrugada en pleno acceso a la ciudad de Paraná”.

UBER.jpg

Por otro lado, una mujer denunció ante UNO que en 2023 salió de un turno médico en su auto y remarcó que no estaba trabajando con la aplicación. Cuando transitaba por calle Alsina, había un control dirigido por Jonathan Duarte, en aquel momento jefe de inspectores de Tránsito: “Duarte me pidió la documentación de mi auto, se la entregué y me espetó que trabajo con Uber y que soy ‘un remís trucho’. A esto le respondo que no estaba trabajando, que salí de una consulta médica y llamé a mi profesional para que me de un certificado que lo justifique. Este hombre no quiso aceptarlo y llamó a la grúa para retener mi vehículo. Tuve mucho miedo y, cuando vi que la grúa se acercaba delante de mi auto, esperé a un semáforo en verde y escapé”.

La conductora destacó que, por este incidente, los oficiales de tránsito se quedaron con su documentación, incluyendo el carnet de conducir y cédula del vehículo. “La multa en ese momento rondaba los 120.000 pesos y me impusieron muchos puntos que, teóricamente, son infracciones”, comentó.

La denuncia más grave que comentaron los trabajadores a UNO es de las más recientes, cuando un joven que trabajaba con la aplicación fue detenido por el control de tránsito y, además de la documentación, el inspector le habría exigido que entregara su teléfono celular. En este marco, los choferes remarcaron la necesidad de “una investigación exhaustiva sobre las prácticas de inspectores de tránsito” y llamaron a la transparencia en los procedimientos.

Choferes piden apoyo a los vecinos de Paraná

Los trabajadores de Uber indicaron que se inició una campaña con el objetivo de recolectar firmas de usuarios que respalden el servicio: “Son un testimonio directo del valor que nuestro servicio aporta a la comunidad, respaldando la importancia de mantener Uber como una opción de transporte confiable y eficiente en Paraná”.

Por otro lado, indicaron que en muchos casos la aplicación es la única fuente laboral de muchos de sus choferes en tiempos de crisis: “Debido a la situación económica del país, muchos de nosotros nos hemos quedado sin empleo y con Uber encontramos una manera de llevar el sustento a nuestras familias”.

Inspectores Transito.jpg UNO / Juan Ignacio Pereira

Finalmente, apuntaron: “Queremos transmitir la tranquilidad de que Uber sigue y seguirá operando en nuestra ciudad, a pesar de las constantes persecuciones que enfrentamos en nuestra rutina diaria” y, finalmente, destacaron: “Estamos dispuestos a dialogar y colaborar con el municipio para llegar a acuerdos que permitan regularizar nuestra situación como trabajadores de transporte, asegurando así la continuidad y calidad de nuestro servicio”.

Leé el documento completo