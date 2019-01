Concepción del Uruguay: Familias de un asentamiento usurparon un barrio sin terminar

Familias de un asentamiento usurparon un barrio sin terminar en Concepción del Uruguay. Se trata de un grupo de personas que se encontraba habitando un asentamiento precario en una zona conocida como del Ex Circuito Mena, a las cuales les habrían prometido soluciones habitacionales que aún no se han concretado.





Luego de las intensas lluvias registradas en La Histórica en las últimas horas, hombres, mujeres y niños que conforman un numeroso grupo de personas, ingresaron a un sector del barrio 160 Viviendas, frente al viejo hospital Urquiza, y se instalaron en el grupo de casas a las que todavía les falta terminar.





La mitad de este grupo habitacional fue entregado la semana pasada en un acto oficial del que participaron autoridades nacionales, ya que el complejo fue financiado por el Gobierno Nacional con coordinación municipal.





"Nosotros nos cansamos de promesas, queremos respuestas, es imposible seguir viviendo en las condiciones en que estábamos y todas las autoridades de la ciudad lo sabían, para nosotros es mejor venir a vivir en una casa sin terminar pero que al menos tiene un techo, tenemos chicos enfermos por vivir entre el agua y el barro, los concejales vinieron a vernos con 5 metros de nylon como solución, ya está, estamos acá y esperamos soluciones", remarcó Cristian Acosta, uno de los vecinos que hace las veces de vocero del grupo.





Luego de la toma del predio, tomó intervención inmediata la Policía de Entre Ríos que impuso un nutrido operativo de control con patrulleros y personal.





Durante varias horas se establecieron algunas instancias de diálogo entre autoridades municipales y el grupo de familias, sin embargo no hay aún visos de solución.





Delito

Durante toda la mañana hubo duras críticas a la gestión municipal por parte de los usurpadores, por lo que se marcó como exigencia la intervención de los referentes locales del Cambiemos como intermediarios con el Gobierno Nacional para encontrar una salida al tema.





Jorge Satto, actual delegado ante la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), y referentes histórico del PRO en Concepción del Uruguay, señaló que "lo primero que debo decir es que la usurpación es un delito calificado en el Código Penal, por lo cual no está bien lo que están haciendo. Más allá de las necesidades que esta gente tiene, no podemos proceder en forma ilegal. Tener la necesidad de un producto no nos da la autoridad de tomarlo. El marco de la ley y el respeto por el otro es lo que debería regir el accionar".





De igual manera resaltó que "vamos a realizar gestiones con dirigentes nacionales y resolver esta situación".