Estaciones de servicios evalúan dejar de vender combustibles con tarjetas de crédito

En este marco Di Palma indicó que en Paraná, en el surtidor de Shell está a $184,70 la nafta súper y $217,90 el diesel e hizo notar qeu YPF aumentó el 4,5% en Entre Ríos a pesar de que lo acordado era un aumento del 4% para este periodo.

Sobre el stock de naftas y combustibles señaló que actualmente sobra porque se permitió importar, cosa que no ocurrió antes, cuando se experimentó un faltante. "Se está normalizando", indicó.

Tarjetas de crédito

En cuanto al adelanto de la empresas de que no ser recibirán más tarjetas de crédito para abonar combustibles, Di Palma habló de los costos financieros que deben afrontar los estacioneros. "El tema de las tarjetas de crédito, para las estaciones de servicio es un tema conflictivo porque hay un precio fijo sugerido por la petrolera del cual no te podés mover y tenés una realidad que se viene incrementando la venta con tarjeta -no menos del 50% se vende con tarjeta- y las empresas tienen que esperar 30 días para cobrar. A tu renta fija -porque el precio te lo fijaron arbitrariamente- le tenés que reducir el costo financiero de vender con tarjeta -un 4 o 5%- a eso le sumás la comisión del 2,5 %, más los adelantos de impuestos que te sacan. Realmente te mandan a pérdida", ejemplificó e instó a que el tema sea estudiado por el Estado al calificarlo como "abuso total".

Aumentos

En tanto, sobre el aumento señaló: "Más allá de los acuerdos entre petroleras y Ministerio de Economía parece bastante injusto comparándolo con el poder adquisitivo de la gente . No podes romper la lógica entre el salario de consumidor y la pretensión de aumento sobre un producto indispensable, que forma parte de la materia de costo del resto de los productos y que afecta a la economía", se cargue o no cargue nafta.

Por otra parte indicó que el volumen de venta al publico viene cayendo: "La realidad es que se erosionoó el poder adquisitivo de la gente y cada vez que algo aumenta, el único ajuste posible es retraer el volumen de venta".