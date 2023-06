Colectivo de Discapacidad: "Llevamos meses sin cobrar"

"El 1° de junio se reunió el Directorio Único de Prestaciones Básicas para las personas con discapacidad y se acordó un incremento del 4.5% por los servicios brindados en mayo (a facturar en junio) y un 5% para los servicios en junio (a facturar en julio)", detalla el comunicado. "Estos incrementos son insuficientes contra una inflación del 8.4% en abril, según Indec", expresaron y agregaron: "Este 'aumento' será percibido por los prestadores en octubre de 2023. A todo esto, esta propuesta aún no se ha oficializado, por lo tanto no podemos facturar con monto actualizado, retrasando nuestro cobro". Asimismo, denunciaron que nuevamente no perciben pagos desde enero y febrero de 2023.