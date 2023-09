Casación revocó el sobreseimiento de José Allende

José Allende UPCN juicio amenazas.jpg

En este marco, la letrada consideró que el vocal de apelaciones dio motivos incorrectos para rechazar los planteos del MPF y que éste no impugnó la calificación legal. "Por todo ello entiendo que (...) la resolución del Juez de Garantías resultan arbitrarias porque no estaban dadas las condiciones para terminar el proceso de ese modo", manifestó Davite y consideró que el sobreseimiento de Allende por proscripción fue "prematuro". A esta postura adhirió la doctora Marcela Badano.

Por su parte Gustavo Pimentel decidió que "teniendo en consideración que la elongación del procedimiento no ha obedecido a un impedimento deliberado encaminado a obstruir el avance de la investigación y el esclarecimiento de los hechos (...) no se está frente a una vulneración del derecho a la tutela efectiva" y disintió con lo manifestado por sus colegas.

De este modo la Cámara de Casación sentenció la revocación de la resolución dictada por Alejandro Grippo el 30 de junio de 2022, así como la resolución dictada por el Juez de Garantías, Mauricio Mayer, el 13 de junio de 20022.

Las denuncias contra Allende

Cabe recordar que el actual titular de UPCN, José Allende, había sido condenado el año pasado a dos años de prisión condicional por haber amenazado al periodista Martín Carboni, quien investigaba la actividad del sindicalista en el Ministerio de Salud. Asimismo, Allende enfrentó otro proceso legal, iniciado por Sonia Velázquez, por amenazas y violencia de género.

No obstante el juez de Garantías, Mauricio Meyer, declaró que la investigación por estas denuncias estaba proscripta, pero tanto los fiscales como la querella decidieron apelar esta decisión. Asimismo, un comunicado de dirigentes de distintos espacios y legisladores mostraron su apoyo a la funcionaria: "La prescripción no anula que los hechos de violencia existieron, no una vez, sino varias veces, y esta definición del Juez Mayer perpetua la violencia política de José Allende contra Sonia Velázquez".

