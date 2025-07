Carina Spahn, directora de Turismo de Santa Elena aclaró que "no es la estafadora"

Respecto a la funcionaria de Santa Elena, en su cuenta de Facebook declaró: "Yo, Silvia Carina Spahn, ciudadana de Santa Elena en Entre Ríos, que me desempeño actualmente como Directora de Turismo de Santa Elena y por ello, también como Coordinadora General de la Microrregión del Noroeste Entrerriano Río Nativo y Vocal de la Región Litoral de la Red DTI Argentina, con más de 30 años vinculada de forma directa profesionalmente y laboralmente en el sector turístico, me dirijo a ustedes para aclarar una situación que ha generado bastante confusión. Recientemente, y más en las últimas horas se han publicado informaciones en diferentes medios que mencionan mi nombre en relación con actividades que no corresponden a mi persona".

Carina Sphan estafa viaje a Mendoza Paraná Santa Elena 1.jpg

Asimismo publica: "Es importante destacar que existen dos personas con el mismo nombre, Carina Spahn, y que yo soy una de ellas. La otra persona, con el mismo nombre, Carina Andrea Spahn es de Colonia Ensayo y aparentemente ha estado realizando actividades que no tienen relación conmigo ni con mi trabajo. Quiero dejar claro que no tengo ninguna relación con la otra persona que comparte mi nombre, y que mi reputación y trayectoria son intachables. Mi trabajo y mi dedicación por años al turismo en Santa Elena o donde he estado, son transparentes y éticos, y nunca he vendido viajes ni he tenido un negocio de venta de viajes".

Por último expresó: "Me gustaría agradecer a todas las personas y medios de comunicación que se han comunicado conmigo para solidarizarse y ofrecerme su apoyo en este momento. Su amabilidad y comprensión significan mucho para mí. Quiero enfatizar que esta declaración se hace con el fin de aclarar cualquier confusión y evitar cualquier daño a mi reputación e imagen. No tengo intención de difamar o perjudicar a la otra persona que comparte mi nombre, sino simplemente de proteger mi buen nombre y mi trayectoria profesional. Atentamente, Carina Spahn".

Carina Sphan estafa viaje a Mendoza Paraná Santa Elena 2.jpg

La estafa investigada

La División Delitos Económico de la Policía de Entre Ríos investiga una estafa millonaria de más de 20 personas por un viaje a Mendoza que nunca realizaron y por el cual pagaron al contado o en cuotas. Consultado por UNO, el Subjefe de la División de Delitos Económicos, Jonathan Brumatti, explicó que muchas fueron radicadas en distintas comisarías y luego fueron derivadas a la dependencia que investiga estafas de toda clase. "Hasta ahora tenemos entre 20 y 25 denuncias que han tomado las comisarías de acá de Paraná. Nosotros, puntualmente, no hemos tenido intervención por parte de la unidad fiscal. Entiendo que, como estamos en feria judicial, en el transcurso de la mañana ya van a designar un fiscal que se encargue de la investigación junto con nosotros".

Lo que se sabe al momento es que algunas personas entregaron señas y luego cancelaron la totalidad del viaje que debía concretarse el sábado 12 de julio y que incluía excursiones a los principales atractivos turísticos de Mendoza.

Las personas esperaron el vano el colectivo que nunca llegó. Cuando intentaron comunicarse con la organizadora no les contestó los llamados ni los mensajes. Un día después aseguró que había estado internada en el hospital San Martín.

El día del plantón los damnificados se comunicaron con la empresa de colectivos que debía trasladarlos pero el dueño les confirmó que nunca había sido contratado por Sphan. Transcurridas las horas se descubrió que tampoco había reservas en los hoteles mencionados para pernotar.

Los damnificados piden que se les devuelva el dinero y, mientras avanza la investigacion por estafa, surgen testimonios de personas que en el pasado fueron defraudadas por la misma mujer denunciada.