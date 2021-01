Camioneros cortan ahora el puente Victoria-Rosario

El sector de camioneros reclama aumentos tarifarios tanto en fletes de granos como de hacienda y generales, además de exigir que los dadores de carga sean obligados a abonar una tarifa unificada a nivel nacional.

Se trata de un grupo de transportistas autoconvocados, que no se encuentran nucleados en ninguna de las cámaras empresarias del sector, por lo que es una incógnita el impacto de la medida. No obstante, no se descarta que monten piquetes para realizar “controles de cargas” orientados a impedir el paso de camiones con granos hacia las industrias y terminales portuarias.

Paro Camioneros en túnel.jpg (4).jpg Foto: UNO/Diego Arias

Vía judicial

La situación de tensión entre camioneros que no estaban de acuerdo con la medida de fuerza y el corte del paso al transporte pesado en el Túnel Subfluvial fue provocando la acumulación de quejas y reclamos en la Justicia Federal en los últimos días. Desde la fiscalía federal a cargo de Carlos García Escalada se dispuso imponer la liberación de la ruta y permitir la libre transitabilidad a cualquier tipo de transporte.

Los camioneros autoconvocados, tras debatir el pedido de la Justicia, acataron este martes la orden, no sin antes criticar al gobierno nacional por no haber intentado llegar a una instancia de negociación en los reclamos formulados desde el sábado. La ruta de ingreso al túnel, finalmente fue despejada y los camiones que se habían apostado desde hacía varios días, finalmente se retiraron.