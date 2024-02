Bordet: "Preocupa la inacción de este gobierno frente al ajuste de Milei" 

“Es responsabilidad del gobierno qué ocurrió en estos dos meses, y la verdad que da la impresión que todo lo que antes se podía hacer, ahora mágicamente no se puede hacer. Y hay una explicación para esto, y es el ajuste que está llevando adelante el presidente Milei de la mano de Frigerio en la provincia, que quiere soslayarse mirando para el pasado”, replicó el ex gobernador.

“Parece que es más fácil mirar atrás, echar las culpas atrás para evitar hacerse cargo de las acciones de gobierno que tienen que llevar adelante”, señaló.

“Entre Ríos merece mirar al futuro y decir claramente qué es lo que se va a hacer en la provincia, pero se eso no se habló. Ni tampoco de que va a pasar en materia tributaria, porque hubo promesas de bajar impuestos en la campaña. Tampoco sabemos cuáles van a hace las acciones que se van a llevar adelante para recuperar los recursos que las provincias están perdiendo”, agregó.

Rogelio Frigerio.jpg

“Otros gobernadores si lo están haciendo, con mucha firmeza están solicitando la coparticipación de impuestos como el impuesto al país, el subsidio a transporte -que evidentemente el gobernador no va a reclamar-, o el fondo de incentivo docente que es parte del salario de nuestros maestros”, replicó.

También se refirió a la situación sobre la Caja de Jubilaciones: “Escuché tanto hablar del déficit que esperaba por lo menos hoy un anuncio de cuáles iban a ser las reformas que se iban a hacer”.

“Lo único que escuché fueron quejas y más quejas y la verdad que es un gobierno inactivo y con muchas falsedades porque aquí se habló que se redujo el funcionariado y en realidad no solo no fue así, sino que el Estado tiene hoy 7 ministerios, cuando yo terminé con 5 mi gestión. Se dice que se eliminaron subsecretarías, lo cual tampoco es cierto, porque las reeditaron con el nombre de coordinaciones y rangos de subsecretarías. Se dicen verdades a medias y esto no es bueno para una provincia que está atravesando y va a atravesar momentos muy difíciles, porque el gobierno de Milei está avanzando como nunca contra el federalismo dejando a las provincias sin recursos”, agregó.

Y ahondó: “Frigerio debería estar precupado en defender los intereses de los entrerrianos en lugar de defender el “norte” del gobierno de Milei. Esta es una provincia que no arranca, que no empezó a gestionar, que tuvo que mandar una ley de emergencia educativa a 15 días antes de iniciar las clases porque no fue capaz de llevar adelante como cada año un plan verano para refaccionar las escuelas. Y no se trata de falta de recursos, sino porque hay una ineficacia clara de gestión de este gobierno”.

En esa línea, reiteró que "esperaba un discurso que le cuente al entrerriano cuál es la grave situación que está ocurriendo a nivel nacional y la pérdida de recursos que está teniendo la provincia de Entre Ríos". "Lamentablemente, escuché un discurso que fueron todos pretextos y excusas mirando hacia atrás con datos que son falsos, claramente”, sostuvo.

“Hoy hay que preocuparse por cómo salir de la difícil conyuntura que tiene la Argentina y que tiene la provincia. Con salarios que están siendo licuados por inflación, con un costo de vida que hace que no se puedan acceder a los bienes esenciales en cada una de las familias”, afirmó Bordet.

Finalmente, dejó en claro que “si el gobernador convoca a todas las fuerzas políticas a trabajar en conjunto para defender los intereses de los entrerrianos, ahí vamos a estar. Pero es hora que se diga la verdad, que aquí hay un gobierno nacional que está ajustando ferozmente a las provincias argentinas”.