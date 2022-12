Bebidas y fiambres, con fuertes subas previo a las Fiestas

Bebidas, fiambres y otros productos, llegan con alzas de precios.jpg Bebidas, fiambres y otros productos, llegan con alzas de precios

Sobre este punto, Adolfo Peltzer, propietario de un minimercado de calle Guido Spano, en Paraná, confirmó a UNO: “Las cervezas subieron todas. Trabajamos con una distribuidora de las marcas Santa Fe, Schneider, Heineken, Müller y demás, y el aumento fue de alrededor del 10%”.

En su opinión, estos incrementos exceden a una cuestión estacional y señaló: “Cuando sube el combustible, aumenta todo, como ocurre ahora. También está pasando con Coca Cola, con La Serenísima. En general, la mayoría de los productos llegan con precios nuevos; si no es una semana es la otra. Esto se viene repitiendo desde hace muchos meses, es una constante de todo el año. Y ahora no pararon de subir, a pesar de que iba a haber control de precios. Nadie lo respetó porque de la mano del combustible, aumenta todo lo demás”.

“Las subas se vienen repitiendo mínimamente cada 15 días. Todas las semanas van aumentando distintas cosas, pero cada producto viene teniendo aumentos periódicos”, añadió el comerciante.

En cuanto a la desaceleración de los precios, aseguró: “No se da para nada. Puede haber a lo mejor algunos productos de segundas marcas que sigan esta tendencia, pero en general no se advierte. Y esto impacta en el consumo, porque la gente obviamente no le da el poder adquisitivo para comprar todo lo que quisiera”.

Por su parte, Mario Sarli, integrante del Centro de Almaceneros de Paraná y propietario de un autoservicio de la zona sur, alertó que las bebidas gaseosas de primeras marcas y las cervezas habían subido a fines de noviembre y ahora volvieron a aumentar un 10% más. “Hoy tomar una cerveza de primera marca cuesta 650 pesos, hay otra que está valiendo 740 pesos la de 710 centímetros cúbicos. Y los fiambres aumentaron estos días un 15%”, aseguró.

Algunos fiambres subieron un 15%.jpg Algunos fiambres subieron un 15%

En este marco, Hernán Paulini, integrante de una empresa familiar de productos lácteos, analizó: “Los lácteos prácticamente han aumentado muy poco en relación a la inflación; en cuatro meses o cinco, habrá sido un 8% en general. Hace varios meses no suben por una cuestión de exceso de stock en el mercado, debido a la falta de demanda. Actualmente el consumo está resentido y se nota más al fin de cada mes. Pero el fiambre sí ha tenido más cambios”.

Al respecto, explicó que esto se debe a que “en general, en este caso aumenta por una cuestión de oferta y demanda”, y sostuvo: “Puede haber ahora subas también por la gran sequía que hay que hay, que provoca una disminución importante en la producción. Pero normalmente el pico de demanda de fiambres es este mes, por las Fiestas; y después se sostiene enero y febrero: enero normalmente es más fuerte en los lugares turísticos como la costa del Uruguay, Mar del Plata y toda esa zona, porque el sandwich es lo que más sale, principalmente al mediodía, y se usa queso en barra; también crece el consumo de muzzarella para hacer pizza”.

supermercados aumento venta entre ríos.jpg

Impacto en gastronómicos

Juan Carlos Ortega, referente de un tradicional servicio gastronómico de Paraná, advirtió sobre las fuertes subas que tuvieron en estas últimas semanas las gaseosas y las cervezas, y precisó que un cajón de esta última bebida pasó de costar alrededor de 2.600 pesos a 4.000. “Estamos trabajando a pérdida, porque tenemos servicios por los que pasamos un presupuesto un mes antes y ahora sube todo y no se lo podemos trasladar al cliente. También aumentó la garrafa de 10 kilos de 750 a 1.350 pesos”, afirmó a UNO.

También Andrés, quien prepara viandas y picadas por encargo, también dio cuenta de los últimos aumentos: “Los fiambres tuvieron una suba ahora de entre un 5% y un 10%, pero ya habían tenido un incremento en el mismo rango en noviembre. Y ya me avisaron además que los frigoríficos de cerdo van a subir un 6% la próxima semana. Son insumos que usamos mucho este mes en el rubro”, subrayó.

Pesimismo

Consultados acerca de las perspectivas para los próximos meses, la mayoría de los comerciantes se muestra pesimista.

En este contexto, Mario Sarli comentó que desde distintos Centros de Almaceneros del país mantuvieron ayer una reunión vía zoom con el secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini, y sorprendido comentó: “Le dijimos que todo está subiendo y respondió que no puede creer que haya aumentos fuera de lo convenido. Nos pidió que le mandemos las facturas y lo que nos sugirió es que no compremos lo que aumente. Pero le explicamos que nosotros, los comercios chicos, ganamos en la medida que vendemos y si no tenemos la mercadería la gente se va a otro lado. Así que estamos obligados a tener de todo, por más que suba”.

“Se está complicando la cosa y nadie respeta nada”, advirtió con desánimo.

En tanto, Adolfo Peltzer contó que hace mucho que tiene su negocio y, haciendo una comparación, aseveró: “En los últimos tiempos, este fue el año en que más aumentos hubo”.

“Lamentablemente no tenemos expectativas de que esto mejore, porque no vemos ningún gesto de algo serio para que se pueda llegar a estabilizar o medianamente se pueda tranquilizar al menos. La impresión es que el gobierno no sabe qué hacer”, dijo a modo de conclusión.