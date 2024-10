Auxiliares de educación no deberán presentar declaración jurada

La dirigente gremial pidió que se transparenten los motivos de tal decisión, ya que el Consejo General de Educación (CGE) la emitió "en un contexto de medidas de fuerza" de otro sector, pero igualmente involucró a los auxiliares.

"No queremos que se perjudique a quienes nosotros representamos, que han quedado rehenes de un conflicto que no es nuestro. No vamos a permitir que se transformen en 'botones' de esa situación, no es ese el lugar que tienen que ocupar", expuso al respecto.

Resultado de la reunión entre el CGE y UPCN

Como resultado del planteo de UPCN, el CGE informó que en esta primera etapa los auxiliares de educación no estarán alcanzados por esta obligación, por lo tanto su implementación no se hará efectiva. Asimismo, los representantes del organismo se mostraron dispuestos a rever la normativa de manera conjunta con los representantes de los trabajadores.

En el encuentro también se acordó dar continuidad a la elaboración del nuevo Reglamento para el Personal Auxiliar de Educación, que reemplazará a la vigente Resolución 2231.

"Veníamos con un avance muy importante en este tema, pero quedó sin resolverse. Entendemos que en esta nueva etapa, y ante un nuevo escenario en el orden nacional, necesitamos rediscutirlo", expuso la dirigente sindical.

Uno de los aspectos más importantes que mencionó Domínguez es la necesidad de un primer acuerdo: dejar de nombrar a los trabajadores como no docentes y que la denominación sea auxiliar de educación, reconociendo así la importancia de su rol en el sistema provincial de educación.

Al respecto se acordaron dos cuestiones. Una es la presentación, de parte de los sindicatos, de propuestas con los puntos de la Resolución 2231 que consideran necesario modificar, para lo que tendrán plazo hasta el 28 de octubre. Además, ya con ese trabajo elaborado, se emitirá una declaración de necesidad de reforma de la Resolución 2231, como primer paso para su modificación.

La Paritaria Sectorial de Educación pasó a cuarto intermedio hasta noviembre, con fecha a confirmar.