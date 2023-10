Ataques en la ruta 168: alertan de piedrazos y hasta balazos

Ciudadanos que circulan por la Ruta 168 reportaron ataques a sus vehículos durante los últimos días. Tristemente ese modus operandi no es novedoso, se trata de una vieja práctica de delincuentes para lograr que los vehículos se detengan y abordarlos. Sin embargo, la lamentable novedad es que en esta ocasión ya no se trataría de piedrazos, sino que consideran que parecen balazos .

"Lo que veo es que no es un piedrazo. Voy al chapista y me confirmó que no es un piedrazo. No lo puedo confirmar porque no soy perito, pero la apariencia es que es un tiro de 22, o un balinazo de acero", observó el damnificado, por Cadena 3.

Germán subrayó que el impacto fue "a tres centímetros del vidrio del acompañante", y que si iba acompañado por su esposa o hija "le pega en la cabeza".

El hombre realizó la denuncia, y pidió "que pongan algún destacamento policial o corten los pastos", y asegura que recibió "fotos y videos de otros autos que confirman que no es una piedra".

"Si fuese una piedra se verías la marca de la chapa, queda granulado, y esto es totalmente liso, es un impacto de es algo que no es piedra", recalcó en su testimonio que fue publicado por UNO Sana Fe.

"Ahora me pasó a mi, pero hay gente que circula todos los días, ese lugar esta lleno de estudiantes, viene gente de Paraná y de Rincón", manifestó Germán.

Micros en la mira

Además, se confirmó a UNO Entre Ríos que en esa vía de comunicación entre las capitales de Entre Ríos, y Santa Fe, que "es lamentablemente habitual" que durante todas las semanas se dañen y rompan vidrios de ómnibus de pasajeros que se trasladan desde o hacia Paraná. La información fue suministrada por uno de los responsables de la empresa Flecha Bus, que alertó que en ese sector de la 168, como en el ingreso a Rosario "los micros sufren permanentes ataques y daños".

Admitió que a entender de la Policía de Santa Fe, se tratarían de ataques con piedras, por lo que no podía afirmar la existencia de balazos, tal como se denunció por parte de otros conductores.