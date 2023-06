carlos aguirre.jpg Carlos Aguirre llevó a MICA 2023 Almalegría; una experimentación rítmica en clave latinoamericana. También un sexteto de guitarras

Del 1 al 4 de junio artistas y emprendedores de Entre Ríos participaron del Mercado de Industrias Culturales Argentinas, cuya sede central fue el Centro Cultural Néstor Kirchner, en Buenos Aires. Quienes representaron a la provincia fueron: Luciano Percara (teatro); Femando Montejo (circo); Ileana Almiron (danza- tango); Marianela Müller, María Alejandra Asensio, Patricia Srebernich, Uriel Franco, María Jesús Suárez (diseño); Amadeo Nicolás Darchéz (editorial); Federico Roldán Vukonich (artes visuales); Analía Guestrin e Iván Taylor y Mariana Bolzán (actividades lúdico-artísticas para las infancias) y Guillermo Lugrin y Carlos Aguirre (folklore). "Me hubiera gustado que haya otros festivales representados. Es como que hubo un lugar preponderante para Cosquín cuando en lo personal siento que hay un montón de otros espacios en el país donde se da a conocer nuestra música y con una curadoría más jugada en el sentido de propuestas que se animan a transitar otros caminos estéticos no tan habituales. Los que no están regidos por aquellas fórmulas ya instaladas por la industria", opinó respecto de la programación musical para el evento.