Aguinaldo: Bahl confirmó que se pagará antes del 8

“Antes de irnos, vamos a estar pagando el aguinaldo. La idea es pagarlo antes del 8 (de diciembre). Vamos a dejar pagado el aguinaldo y vamos a dejar, seguramente no menos de dos masas salariales de sueldos. Hay una situación equilibrada y eso muestra niveles de eficiencia, porque si dejaramos diez masas salariales querría decir que nosotros fuimos ineficientes en la ejecución de la inversión pública. Cuando yo entré debían seis masas salariales. ¿Cuál es el gran secreto del Municipio de Paraná? Que ha quedado muy bien económicamente y eso significa que ingresos frente a egresos da como resultado una situación muy sana, muy saludable. Y eso se logró porque se reestructuraron los costos. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos, aproximadamente, 2.500 empleados menos actualmente, respecto de cuando ingresamos en nuestra gestión, y con cero juicio”, dijo el mandatario municipal, en diálogo con radio “Costa Paraná”.

Bahl puntualizó que el medio aguinaldo se pagará el día 7 de diciembre y el 15 la productividad y el último día hábil de diciembre estarán los fondos disponibles para los salarios.

Adán Bahl Aguinaldo obras públicas.jpg

Obras públicas

“Todas las obras municipales están con todo el financiamiento y hay obras que llevan un año o dos años, pero no tienen ningún tipo de inconvenientes, así que la gestión que viene tendrá durante dos años distintas obras que están en curso de ejecución. Eso no quiere decir que Bahl no las terminó. Son obras que llevan uno o dos años”, comenzó explicando respecto de los fondos para las obras en ejecución.

Bahl se refirió al origen de los fondos para las obras y en ese sentido diferenció las que son financiadas por el Estado nacional, las que son financiadas por el Estado provincial y las que cuentan con financiamiento municipal. Es así que se explayó sobre la suerte que podrían correr cada uno de esos grupos. Así lo expresó el presidente municipal: “Podemos separar las obras en tres conceptos de financiamiento. Y las obras con financiamiento municipal están cien por cien está garantizada. El segundo concepto son las obras que tienen el financiamiento provincial. Estimo que el gobernador (electo) va a cumplir todos los convenios de financiamiento que tenemos firmado. Ahí tenemos, básicamente, como obras importantes el Juan L. Ortiz, que está en ejecución, un plan de bacheo en la zona centro, el Distrito del Conocimiento. Esas son obras, reitero, que tienen el financiamiento del gobierno de Entre Ríos”.

“Y el tercer gran concepto -completó- son las obras que tienen financiamiento nacional, que es el arroyo Las Viejas, es calle Juan B. Justo, que empezó desde Avenida Ramírez hasta Avenida Zanni; Balbín, desde Zanni hasta Caputo; Caputo, desde el Aeropuerto hasta Newbery; Newbery, desde Caputo hasta la Ruta 12 y Solado Bordón. Eso es con financiamiento nacional, al igual que el Planetario, la nueva planta potabilizadora, el acueducto metropolitano para darle agua a San Benito, Oro Verde y Colonia Avellaneda y el centro distribuidor sur para darle agua a toda la zona sur de la ciudad”.

“Dejamos todas las obras en marcha, con los convenios de financiamiento y con las partidas presupuestarias. Ahora bien, si escuchamos lo que el señor presidente electo ha dicho en campaña y que ahora ratifica, que no va a financiar obras públicas, es muy probable que todas obras queden sin ser terminadas”, indicó el intendente paranaense.

“Los primeros requisitos para una obra pública son dos: que esté en el presupuesto y que tenga aprobación legislativa, pero la voluntad política la ejecuta el Poder Ejecutivo”, hizo notar el mandatario municipal.

“Estoy muy conforme; la verdad que el equipo ha sido un equipo brillante y muy profesional. Se ha ordenado mucho la Municipalidad. Hay un gran equilibrio económico y financiero. Está muy sólido. No va a tener la vulnerabilidad que por ahí van a tener los gobiernos provinciales, en esta situación de disminución de coparticipación, como se está verificando por Ganancia, por el IVA, por la caída en la actividad”, remató el mandatario entrevistado.