La Kava Paraná se prepara para la Gran Final del Enduro 2025 con un evento inédito y doble carrera

Serán este domingo dos carreras de enduro en un mismo día, una desarrollada en horario diurno y otra en horario nocturno, lo que exigirá a los pilotos.

El Club La Kava Paraná, en conjunto con la organización del Enduro Triple Corona, tiene este domingo la realización de la Gran Final del torneo 2025, una cita que promete reunir a pilotos, equipos y aficionados en una jornada que combinará competencia, coronación y un espectáculo totalmente diferente al habitual. El evento se llevará a cabo este domingo en el predio de La Kava, ubicado el acceso Norte de la ciudad de Paraná.

La fecha no solo marcará el cierre oficial del campeonato anual, sino que también presentará un formato innovador que distingue esta edición de todas las anteriores: dos carreras en un mismo día, una desarrollada en horario diurno y otra en horario nocturno, lo que exigirá a los pilotos un desempeño técnico y físico muy superior al común.

Una final única: día y noche sobre el mismo circuito de Enduro

Según informaron desde la organización, la jornada comenzará a las 9:00 con las inscripciones y continuará con pruebas libres hasta las 11.30. Tras un receso, la actividad retomará a las 16 con una nueva tanda de inscripciones y una segunda serie de pruebas libres.

La primera competencia, correspondiente a la modalidad diurna, se iniciará por la tarde, mientras que la segunda —la más esperada por pilotos y público— se disputará entre las 18:00 y las 21:30, cuando el circuito se transforme para un desafío nocturno con luces, reflectores y obstáculos adaptados especialmente para la ocasión. El cierre oficial, con la coronación de campeones y subcampeones, está previsto para las 22.

Un trazado renovado para desafiar a los mejores

La segunda carrera del día será la más exigente. Los pilotos deberán recorrer un circuito diseñado especialmente para el horario nocturno, lo que implica condiciones de manejo muy diferentes a las habituales. Visibilidad reducida, luces instaladas en las motos y un terreno preparado para generar un impacto visual y técnico harán que esta edición sea recordada como una de las más desafiantes del campeonato.

Desde la organización destacaron que el objetivo es brindar una experiencia única tanto para competidores como para el público, que podrá disfrutar del evento desde zonas especialmente acondicionadas.

Servicios

El evento contará con nueve categorías puntuables más una categoría participativa, abierta a quienes deseen sumarse sin clasificar en el campeonato.

Además, el predio dispondrá de: estacionamiento, baños, cantina y food trucks, sectores de público y zonas seguras

La cuenta regresiva ya está en marcha y genera entusiasmo entre pilotos locales y de la región que se preparan para cerrar el año con una competencia de alto nivel. Con un formato renovado y la promesa de un espectáculo visual y deportivo sin precedentes, la Gran Final del Enduro Triple Corona se posiciona como uno de los eventos más esperados del calendario 2025.