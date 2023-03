Ola de calor: el team verano nos ganó por goleada

Los amantes del verano están felices. Y eso me da mucha bronca, porque siempre voy a tener mi preferencias por el frío. La ola de calor es interminable.

Los amantes del verano están felices. Y eso me da mucha bronca, porque siempre voy a tener mi preferencias por el frío. Las altas temperaturas parecen ser interminables, con 35° o 36° todos los días, y que en principio seguirían hasta el viernes. Claro, la respuesta de muchos ante mi queja por la ola de calor fue lógica: “Y que querés, si estamos en verano”. Eso no está en discusión, pero la verdad no recuerdo una temporada estival tan sofocante como la que estamos viviendo.

Calor altas temperaturas verano playa SMN 1.jpg Foto: UNO/Mateo Oviedo

Luego llegó un febrero que pasó en un abrir y cerrar de ojos, aunque con un par de semanas que hicieron derretir el asfalto, ya que la sensación térmica llegó en algunos casos a los 40°. Pero bueno, digamos que el segundo mes nos tiene acostumbrado a darnos esos días donde la frase “hace un grado menos que en el infierno” cobra sentido. Lo bueno es que, los que pueden, metieron "pile" otra vez para darse un rico chapuzón para no sufrir tanto.

Ahora bien, alguien me puede explicar desde cuándo marzo no quiere ser menos y también metió temperaturas agobiantes en sus primeros días. Y no estoy errado al decir esto, ya que a falta de 15 días del cambio de estación, las noticias hablan del verano más cálido de la historia y que ya se superó la marca más elevada para este mes. Para los especialistas, el promedio de los últimos tres meses fue más caluroso que la temporada 88/89.

Con estos datos, está claro que el team verano ganó por goleada. Sus jugadores disfrutan de estos días. Y además te sobran, porque saben que vos lo sufrís. Pero como dice un viejo refrán, el que ríe último, ríe mejor. Y a que viene a colación esto. Simple. Por estos días, si buscan ir a refrescarse a una pileta tienen que ser socios de algún club o ir a un complejo privado. Es que los lugares que pertenecen a los sindicatos terminaron su temporada el 28 de febrero.

Además, me gustaría ver sus caras cuando reciban la factura de la luz al tener tantas horas encendidos los aparatos eléctricos que refrigeran las habitaciones. Espero que esa sonrisa por ser amantes del calor se les borre un poquito. Claro que a los que nos gusta el invierno también vamos a pasar por esa situación, pero iremos a pagar el impuesto con otro semblante. Es como cuando te dicen “que mal estamos con este gobierno” y tu respuesta es: “Yo no lo voté”.

Es así, los seguidores del team verano no tienen compasión por nadie. Ni siquiera piensan en los pobres chicos y docentes que ya empezaron las clases y muchas veces deben estar en aulas donde seguramente un ventilador no alcanza para soportar las altas temperaturas.

La verdad no entiendo por qué les gusta tanto el calor y todo lo que lo rodea. Porque no nos olvidemos de los mosquitos, que vendrían a ser como los integrantes de la barra brava del team verano. Tampoco de las chicharras y chicharrines, que muchas veces no dejan dormir una siesta en paz. Salvo que le metas un ventilador industrial a máxima velocidad. A esos insectos los podríamos llamar simpatizantes o socios, porque son menos belicosos que los famosos zancudos.

verano calor sofocante.jpg La ola de calor sigue golpeando a los amantes del frío.

Ah pero en invierno es todo tan distinto. Si hace frío, te abrigas un poco y listo. No hay demasiadas vueltas. Un gorrito de lana, una bufanda, un par de guantes o las manos en los bolsillos y ya está.

Y a la noche te convertís en una feta de salame y dejás que varias capaz de queso (las frazadas) te abracen y no te suelten hasta la hora de despertar.

Todo es más simple, por eso espero que cuando lleguen las bajas temperaturas también no den varios días de alegría, así el team invierno se puede poner en partido, anotar un par de goles y descontar. Porque hasta ahora, por cómo viene la mano, el team verano viene ganando por goleada. Pero vamos por la hazaña, todo puede pasar, sobre todo en un mundo donde el factor climático le importa a pocas personas.