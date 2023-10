Doce verdades (absolutas y relativas) de las Elecciones 2023

2) De la misma manera, será la undécima oportunidad en que los entrerrianos y las entrerrianas elegirán a su gobernador por voto popular sin ningún tipo de interrupciones.

3) Siguiendo con Entre Ríos, el peronismo pondrá en juego su poderío local luego de 20 años: desde 2003 gobernaron cuatro años Jorge Pedro Busti, ocho años Sergio Urribarri y ocho años Gustavo Bordet.

4) Será la tercera vez que un presidente en ejercicio no renueve su mandato desde que existe la reelección: Néstor Kirchner no se presentó en 2007, sino que impulsó a su esposa, Cristina Fernández; Mauricio Macri perdió en primera vuelta en 2019 y Alberto Fernández no es candidato en esta ocasión. Sí fueron reelectos Carlos Menem en 1995 y Cristina Fernández en 2011. Fernando De la Rúa no llegó a completar su primer mandato.

candidatos presidente debate.jpg

5) En teoría, hay tres candidatos con chances de acceder al balotaje y eventualmente al sillón de Rivadavia. Esto refleja una fragmentación del electorado que no se veía desde 2003, cuando después del “que se vayan todos” del 2001 y la renuncia de Fernando De la Rúa que puso fin al gobierno de la Alianza, el peronismo llegó con tres postulantes a las urnas –Kirchner, Menem y Adolfo Rodríguez Saá– y otros tres habían surgido del radicalismo: López Murphy, Elisa Carrió y Leopoldo Moreau. En esos comicios no hubo primarias, sino los llamados “neolemas” y ninguno llegó al 25% de los votos.

6) Desde 1983 es la segunda oportunidad en que un candidato que no integra uno de los dos partidos tradicionales tiene chances de convertirse en presidente. El primero fue Macri en 2015, con el Pro, aunque lo hizo mediante una alianza con el radicalismo que se denominó Cambiemos. En esta ocasión, ganó las PASO un espacio político que se puede considerar auténticamente nuevo, como La Libertad Avanza (LAA), liderado por un outsider de la política como Javier Milei.

7) El planteo discursivo de Milei es también novedoso: si bien moderó su discurso últimamente, pregona propuestas contra el Estado, contra la soberanía, contra los derechos y contra el pueblo mismo. Considera que la justicia social es una “aberración”, quiere acabar con la moneda nacional, dinamitar el Banco Central, renunciar al reclamo por las islas Malvinas, privatizar la salud y la educación. Los presidentes que llevaron adelante políticas antipopulares hasta ahora, hicieron campaña prometiendo que iban a hacer lo contrario.

Embed EL PAÍS | Elecciones 2023: ya no pueden publicarse resultados de encuestas https://t.co/olup9nCPgt pic.twitter.com/OuKjy9Ueig — Diario UNO (@UNOentrerios) October 14, 2023

8) LLA no tiene estructura nacional. Si gana, no contará con gobernadores del palo. Seguramente, tampoco tendrá mayoría propia en el Congreso.

9) Hay dos propuestas electorales que se disputan la representación de los sectores económicos dominantes: LLA y Juntos por el Cambio.

10) Hay un ministro de Economía en ejercicio como candidato a presidente. Aunque hubo exministros como postulantes (Domingo Cavallo, Ricardo López Murphy), Sergio Massa es el primero que quiere pasar sin escalas del Palacio de Hacienda a la Casa Rosada.

11) Es la elección con la inflación más alta después de la de 1989, en el gobierno de Raúl Alfonsín. Y el ministro de Economía es candidato.

12) Nadie puede asegurar quién va a ser el próximo presidente o presidenta.