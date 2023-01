Argentina, 1985: Nunca más

La obra de Santiago Mitre se sustenta no solo en la descollante actuación de Ricardo Darín —en el rol del fiscal Julio Strassera— y su asistente, el novel abogado Luis Moreno Ocampo: su cometido es revisar un capítulo silenciado de nuestra historia reciente. El film recupera la trama del Juicio a las Juntas Militares pero no desde la mirada de los medios hegemónicos de aquella época, ya que el argumento gira en torno al brillante trabajo del fiscal general Strassera y equipo de trabajo coordinado por Moreno Ocampo, haciendo sus primeras armas dentro del Poder Judicial. La historia pone la lupa sobre las presiones sufridas por el fiscal, mientras se debatía quienes debían juzgar a los comandantes, entre ellos Jorge Rafael Videla. En ese contexto, Darín recrea las amenazas que a diario sufría Strassera y su familia para que rechace ser el acusador del juicio más importante de la historia argentina. “¿Por qué no lo ponen a Massera a hablar?, ya está”, lanza indignado Strassera cuando por cadena nacional el ministro del Interior, Antonio Troccoli, reivindica la dictadura militar. En esa escena se ponía en evidencia que el manejo de los medios masivos de comunicación todavía dependía de los resortes de las Fuerzas Armadas.