Festival Iapser: una tarde de cultura y recreación reunió a 1.500 personas en Paraná.

El festival Iapser convocó a cerca de 1.500 personas en la Plaza de las Colectividades de Paraná . La jornada, organizada por Iapser Seguros y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, ofreció espectáculos, juegos, propuestas gastronómicas y actividades gratuitas para toda la familia, en un marco de encuentro y recreación.

La programación incluyó la presentación del reconocido grupo teatral y humorístico Loz Cazurros, además de la participación de artistas locales como Martín Vivas, con su propuesta "Cuentos y Canciones" , y el Payaso Cartoncito. La jornada también contó con un sector de juegos y un patio gastronómico, que acompañaron una tarde pensada para el encuentro y el disfrute al aire libre.

Cerca de 1.500 personas disfrutaron del Festival Iapser en la Costanera

Adolfo Wolter, gerente de Marketing de Iapser Seguros, destacó el compromiso de la compañía con la comunidad y su participación en distintas iniciativas culturales, educativas y deportivas. "Entendemos que Iapser Seguros tiene un gran compromiso con la comunidad, no solo como empresa aseguradora, sino también acompañando distintas actividades culturales, educativas y deportivas que hacen a nuestra relación con la sociedad", señaló.

El Festival Iapser significó, además, una primera experiencia de una propuesta que la compañía proyecta llevar a otras localidades entrerrianas. "Fue un nuevo desafío y estamos muy contentos por la llegada que tuvo este encuentro. La idea es poder replicarlo en distintos lugares de nuestra provincia", explicó Wolter.

Por su parte, Julián Stoppello, secretario de Cultura de Entre Ríos, valoró el trabajo conjunto que permitió concretar la iniciativa y destacó la posibilidad de ofrecer un espectáculo destinado a toda la familia en un espacio emblemático de Paraná. "Estamos muy contentos por la iniciativa y por la posibilidad de articular para generar un espectáculo para toda la familia, en un lugar maravilloso al lado del río y con propuestas de calidad. Esta alianza ha sido muy provechosa", expresó.

Stoppello también resaltó el aporte del festival a la actividad de los artistas entrerrianos, al brindarles un escenario con condiciones técnicas adecuadas y una importante convocatoria. "Es una posibilidad para los artistas de contar con un escenario de jerarquía y con toda la técnica adecuada para que mucha gente pueda disfrutar de sus propuestas", indicó.

Con una convocatoria cercana a las 1.500 personas, el primer Festival Iapser cerró así su primera edición con una propuesta que combinó cultura, recreación y encuentro familiar, y que desde la organización anticiparon que buscará extenderse a distintos puntos de la provincia.