El Consejo Federal de Fútbol extendió el plazo hasta mañana a los equipos para confirmar la participación o deserción de la reanudación del Torneo Federal A de Fútbol. El ente no confirmó cómo será la modalidad de disputa en lo que resta de competencia. La única certeza será que, todos los que se inscriban en la continuidad del torneo, lucharán por uno de los dos boletos a la segunda categoría del fútbol argentino. Como en todas las divisiones, los descensos fueron suspendidos por una temporada. Dentro de este panorama, los equipos que opten por bajarse no sufrirán castigos deportivos ni económicos. A su vez conservarán su plaza para la próxima temporada. El único equipo que adelantó la decisión de no continuar es Crucero del Norte. El Colectivero envió la notificación el jueves al Consejo Federal oficializando su postura.