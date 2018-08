Falta de pago del Incluir Salud: "Los chicos se van a quedar sin atención", advirtieron

Instituciones que prestan servicios a personas con discapacidad se manifestaron este jueves frente al Ministerio de Salud de la provincia, a fin de visibilizar la crítica situación que atraviesan ya que hace ocho meses que no reciben desde Nación el pago correspondiente al programa Incluir Salud. "Este recorte de Nación afecta directamente a nuestra institución, por ser prestadora de servicios. Y si se sostiene en el tiempo, también se verán afectados los beneficiarios", expresó la directora de Apana.





"Los recortes vienen desde principios de año, pero nosotros siempre teníamos la ilusión de que en algún momento se iba a solucionar. Pero nos estábamos engañando", lamentó. "Pensamos que se iban a tomar medidas, que las autoridades nacionales iban a pensar en la gente con discapacidad y se iban a sensibilizar ante la falta de recursos de las instituciones. Pero no se sensibilizan, no se preocupan ni se ocupan", cuestionó. Y agregó: "Por eso salimos a manifestarnos y a decir que necesitamos que nos paguen, que se hagan efectivos los depósitos".





En ese sentido, afirmó: "Para que nuestra institución no cierre, necesitamos que se los pagos hagan lo antes posible, porque si no corremos el riesgo de perder nuestra fuente laboral y los chicos quedarse sin atención".









"El hilo por lo más delgado"





"Si no hacemos una movilización, si no salimos a manifestar, nadie se entera, nadie sabe lo que está pasando", apuntó Ripari y remarcó que "muchos chicos con discapacidad se van a quedar sin atención y las instituciones vamos a terminar cerrando, porque si no recibimos los pagos, esto va a decantar solo".





Señaló que, "según la política de la Nación, la gente con discapacidad es un número, un gasto, y los gastos se recortan". En ese sentido, lamentó que "el hilo se está cortando por lo más delgado. Están recortado por donde no tienen que recortar".





Comentó que Apana junto a otras dos instituciones, San Francisco de Asís y la Obra Don Uva, están "trabajando fuertemente y aunando criterios para ver cómo seguir en la lucha. Queremos que el Gobierno nacional deposite el dinero necesitamos para poder seguir brindando los servicios", remarcó.





Advirtió además que "hay 45 personas en Apana, 150 en San Francisco y alrededor de 100 en Don Uva. Es decir, unas 300 personas se pueden llegar a quedar sin su fuente laboral. Es terrible. Familias que se quedarían sin sus ingresos. Es desesperante".





"Lo que nos queda es manifestarnos"





Explicó que se movilizaron hacia el Ministerio de Salud de la provincia "para pedir ayuda". "Ayer estuvimos reunidos con la ministra (Sonia) Velázquez y nos encontramos con una gran sorpresa: que la provincia está pasando por la misma situación, ellos también han sufrido recortes en salud y están muy preocupados porque Nación no está respondiendo como esperaban. Mucha gente está con tratamientos sumamente costosos y los está afrontando la Provincia", comentó. Según señaló, la funcionaria los escuchó y "va a analizar si se puede hacer algo, va a ver qué tipo de ayuda nos pueden dar".





Ripari aseguró que ante Nación ya hicieron todas las gestiones que podían hacer. "Nos asociamos a una entidad nacional llamada Aiepesa, que nuclea a todas las instituciones, a los transportistas, prestadores, profesionales. Aiepesa está en la mesa de negociación de Nación y ni ellos han tenido respuesta. Les dicen 'sabemos de la situación, lo vamos a solucionar', pero la plata nunca llega. Con ese cuento ya pasamos tres o cuatro meses", se quejó.





"Ya fuimos a todos los lugares donde podíamos reclamar. Ahora lo que nos queda es manifestarnos, que el papá salga y tome conciencia de esto, que pueda hacer valer los derechos de sus hijos y haga valer la ley", expresó en declaraciones a APFDigital.