En Crespo se preparan para la 15ª edición del Encuentro de Autos Clásicos y Antiguos

La convocatoria será el 5 y 6 de septiembre en el Parque del Lago, de Crespo. Participarán vehículos de cinco provincias argentinas y de Uruguay.

Crespo será nuevamente punto de encuentro para los aficionados a los vehículos históricos con la realización del 15° Encuentro de Autos Clásicos y Antiguos, que tendrá lugar el sábado 5 y domingo 6 de septiembre en el Parque del Lago, en el ingreso a la ciudad.

La propuesta, impulsada por Luciano Kerps, comenzó hace 15 años como un hobby personal y con el objetivo de reunir en Crespo vehículos provenientes de otras localidades. Con el tiempo fue creciendo hasta convertirse en una convocatoria que actualmente reúne autos de cinco provincias argentinas y de la República Oriental del Uruguay, que participa desde hace tres años.

En la edición 2025 fueron 184 los vehículos expuestos, una cifra que el organizador considera significativa para una actividad desarrollada en una ciudad del interior. “Esto arrancó como un hobby particular y la verdad que es una pasión que tengo desde hace muchos años. Hay mucho trabajo minucioso atrás de este evento”, explicó Kerps.

El encuentro cuenta con un reglamento para la selección de los vehículos. Los autos deben tener más de 35 años de antigüedad, tomando como referencia su año de fabricación, y encontrarse en muy buen estado general de conservación y presentación. Se evalúan aspectos como chapa, pintura y tapizados, entre otros detalles. “Todos los años tenemos unas piezas de colección, autos que se ven muy poco circular en las calles, autos restaurados en excelente estado de conservación”, destacó el organizador.

La convocatoria también se caracteriza por la presencia de vehículos que, por su antigüedad, resultan difíciles de encontrar incluso para quienes conocen el ambiente de los clásicos. Una muestra fue el Ford T modelo 1924 que participó de la edición pasada. El automóvil, propiedad de un vecino de Paraná, llegó hasta Crespo funcionando. “El auto tenía 101 años. Y se vino funcionando. Uno dice de Paraná a Crespo son 40 kilómetros, pero bueno, un vehículo de 100 años, la verdad que es un montón”, contó Kerps.

Propuesta para toda la familia

Además de la exposición de vehículos, el encuentro incluirá stands de emprendedores y artesanos, venta de repuestos y accesorios para autos antiguos, propuestas vinculadas con la estética y restauración, cervecerías y un patio gastronómico.

La entrada será gratuita, tal como ocurre desde las primeras ediciones. El evento se sostiene a través del acompañamiento de sponsors.

Kerps destacó que la intención es que la actividad pueda ser disfrutada por distintas generaciones y que el público encuentre no solamente una exposición de vehículos, sino también un espacio de intercambio. “Es un evento netamente familiar, pensado desde el nieto hasta el abuelo que participa en el evento”, sostuvo.

El organizador considera que parte del atractivo está precisamente en las historias asociadas a los automóviles. Algunos fueron propiedad de padres o abuelos y otros fueron recuperados después de años de abandono. “Atrás de cada vehículo hay una historia. Hay vehículos que fueron de los padres, de los abuelos”, señaló.

El propio Kerps participa de esa afición. En su familia conserva un Fiat 600 restaurado, un Volkswagen 1500 de la década de 1980 con pintura original y un Ford Taunus modelo 1981, también en un estado de gran originalidad.

Dos jornadas de actividades

El sábado 5, la actividad comenzará a las 15.30 con la muestra estática en el Parque del Lago. A las 18 se realizará la tradicional caravana por la ciudad, que ya cuenta con alrededor de 50 vehículos confirmados.

A las 18.30 está previsto el acto oficial de lanzamiento, durante el cual se presentarán los vehículos, sus propietarios y las localidades o provincias de procedencia. Este año, además, los participantes estarán invitados a concurrir con vestimenta de época acorde con sus automóviles, como una manera de sumar un atractivo visual a la propuesta.

La jornada continuará durante la noche con las propuestas gastronómicas.

El domingo 6, en tanto, la muestra comenzará a las 9.30 y se extenderá hasta las 18, con los vehículos, stands y actividades previstas para el público.

Homenaje a los héroes de Malvinas

La edición número 15 tendrá además un componente especial. Durante el encuentro se realizará un homenaje a los veteranos de la Guerra de Malvinas, con la participación de excombatientes de Paraná, Santa Fe y Crespo.

Como parte de esta iniciativa se exhibirá una réplica del crucero ARA General Belgrano, construida por Sergio “Titi” Gamela, un vecino de Paraná, que será trasladada especialmente a Crespo. También habrá stands vinculados con la temática de Malvinas. “Lo que trata este evento es rescatar la historia en todo sentido y un poco una parte educativa también”, explicó Kerps.

La incorporación de esta propuesta se suma a la presencia de bicicletas antiguas y otros objetos vinculados con el mundo de las antigüedades, una afición que el organizador sostiene desde hace años.

Una iniciativa que sigue creciendo

Kerps reconoce que alcanzar la 15ª edición implicó atravesar los primeros años con incertidumbre y mucho trabajo. Su objetivo inicial era conseguir que Crespo pudiera recibir vehículos de distintas provincias y que el encuentro se consolidara con el paso del tiempo. “Cuando arranqué tenía un sueño que era lograr un evento de autos clásicos en la ciudad de Crespo, que participen autos de otras provincias y no fue fácil”, recordó.

A partir de allí, sostuvo el proyecto con una premisa que considera fundamental: responsabilidad, disciplina y respeto hacia quienes confían sus vehículos a la exposición, y al respecto afirmó: “Soy un convencido de que haciendo las cosas con mucha responsabilidad, disciplina y respeto, más que nada porque las personas que tienen este tipo de autos merecen un respeto”.

Con esa mirada, el encuentro volverá a reunir en Crespo vehículos que llegan desde distintos puntos de la región y del país, en una propuesta que combina exhibición, intercambio, gastronomía y recuperación de patrimonio automotor, con la pasión que todo eso merece.