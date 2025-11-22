El cantante entrerriano, Emanuel Noir, aseguró que fue una travesura de niños porque con sus amigos del barrio se tatuaron con la misma máquina.

Emanuel Noir reveló la edad en la que se hizo su primer tatuaje y hay polémica

Emanuel Noir fue una de las figuras invitadas al programa de Mario Pergollini, Otro día perdido y sorprendió al conductor al revelar que su primer tatuaje se lo hizo a los 11 años. Aseguró que fue una travesura de niños porque con sus amigos del barrio se tatuaron con la misma máquina.

El cantante de Ke Personajes, en varias partes de su cuerpo, tatuajes superpuestos. Incluso comentó que su apellido, Noir, significa “negro” en francés. Entre risas, Pergolini le preguntó si no temía que, de seguir así, todo terminara siendo un gran manchón negro, como su apellido.

Tatuaje polémico

“El primero… creo que tenía 11 años”, recordó Emanuel. Además, aseguró que fue una travesura de niños porque con sus amigos del barrio se tatuaron con la misma máquina. Al venir de una familia de escasos recursos económicos, se las rebuscaba vendiendo cobre para ayudar en su casa.

Aunque a veces con el poco dinero que juntaba, iba al kiosco que se encontraba frente a su escuela para comprarse planchas de tatuajes temporales que se aplicaba con agua, ahí comenzó su fascinación con los tatuajes.

“Ya venía con ese gusto desde ahí. Me los pegaba en la espalda y en otros lados, y con el tiempo los pude convertir en tatuajes reales”, relató y generó una polémica.

Pergolini quiso saber cómo había reaccionado su papá al verlo tatuado a tan temprana edad. Emanuel fue sincero y respondió con humor: “Mi viejo no… él no estaba. Nunca estuvo. Así que no había a quién enojar”. Y añadió que, para dar una buena impresión con el primer tatuaje “serio”, eligió lo típico, llevar el nombre de su mamá en los hombros.