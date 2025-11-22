Uno Entre Rios | Escenario | Emanuel Noir

Emanuel Noir reveló la edad en la que se hizo su primer tatuaje y hay polémica

El cantante entrerriano, Emanuel Noir, aseguró que fue una travesura de niños porque con sus amigos del barrio se tatuaron con la misma máquina.

22 de noviembre 2025 · 16:53hs
Emanuel Noir reveló la edad en la que se hizo su primer tatuaje y hay polémica

Emanuel Noir reveló la edad en la que se hizo su primer tatuaje y hay polémica

Emanuel Noir fue una de las figuras invitadas al programa de Mario Pergollini, Otro día perdido y sorprendió al conductor al revelar que su primer tatuaje se lo hizo a los 11 años. Aseguró que fue una travesura de niños porque con sus amigos del barrio se tatuaron con la misma máquina.

El cantante de Ke Personajes, en varias partes de su cuerpo, tatuajes superpuestos. Incluso comentó que su apellido, Noir, significa “negro” en francés. Entre risas, Pergolini le preguntó si no temía que, de seguir así, todo terminara siendo un gran manchón negro, como su apellido.

Luego de la suspensión y la caída del escenario por la tormenta en San Nicolás el Fiesta de Disfraces celebra este sábado su 25 Aniversario, lejos de Paraná

Fiesta de Disfraces: tras la suspensión se hace este sábado en San Nicolás

juanse llego a parana para el show de ratones paranoicos

Juanse llegó a Paraná para el show de Ratones Paranoicos

Tatuaje polémico

“El primero… creo que tenía 11 años”, recordó Emanuel. Además, aseguró que fue una travesura de niños porque con sus amigos del barrio se tatuaron con la misma máquina. Al venir de una familia de escasos recursos económicos, se las rebuscaba vendiendo cobre para ayudar en su casa.

Aunque a veces con el poco dinero que juntaba, iba al kiosco que se encontraba frente a su escuela para comprarse planchas de tatuajes temporales que se aplicaba con agua, ahí comenzó su fascinación con los tatuajes.

LEER MÁS: El entrerriano Emanuel Noir será reconocido como "Maestro de la Cultura"

“Ya venía con ese gusto desde ahí. Me los pegaba en la espalda y en otros lados, y con el tiempo los pude convertir en tatuajes reales”, relató y generó una polémica.

Pergolini quiso saber cómo había reaccionado su papá al verlo tatuado a tan temprana edad. Emanuel fue sincero y respondió con humor: “Mi viejo no… él no estaba. Nunca estuvo. Así que no había a quién enojar”. Y añadió que, para dar una buena impresión con el primer tatuaje “serio”, eligió lo típico, llevar el nombre de su mamá en los hombros.

Emanuel Noir Tatuaje polémica
Noticias relacionadas
eduardo crespo: el publico se apropio del ficer y lo defiende cada ano

Eduardo Crespo: "El público se apropió del FICER y lo defiende cada año"

el decorado se calla: la frase de la remera de fernando kosiak

"El decorado se calla": la frase de la remera de Fernando Kosiak

Ke Personajes presenta Se hace difícil

Ke Personajes presenta "Se hace difícil"

la mexicana fatima bosch gana miss universo 2025

La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo 2025

Ver comentarios

Lo último

Lanús es el campeón de la Copa Sudamericana

Lanús es el campeón de la Copa Sudamericana

Descubren que una nena de Corrientes tenía gusanos en la cabeza y abren causa contra la madre

Descubren que una nena de Corrientes tenía gusanos en la cabeza y abren causa contra la madre

Mariano Werner con una buena clasificación en La Plata

Mariano Werner con una buena clasificación en La Plata

Ultimo Momento
Lanús es el campeón de la Copa Sudamericana

Lanús es el campeón de la Copa Sudamericana

Descubren que una nena de Corrientes tenía gusanos en la cabeza y abren causa contra la madre

Descubren que una nena de Corrientes tenía gusanos en la cabeza y abren causa contra la madre

Mariano Werner con una buena clasificación en La Plata

Mariano Werner con una buena clasificación en La Plata

Monteoliva reemplazará a Bullrich en Seguridad y un militar será ministro de Defensa

Monteoliva reemplazará a Bullrich en Seguridad y un militar será ministro de Defensa

Entre Ríos: investigadores de Países Bajos trabajan en torno a la biodiversidad ganadera

Entre Ríos: investigadores de Países Bajos trabajan en torno a la biodiversidad ganadera

Policiales
Siniestro vial en la Ruta 12: una mujer resultó con lesiones de consideración

Siniestro vial en la Ruta 12: una mujer resultó con lesiones de consideración

Investigan hurto e incendio intencional de un camión en La Paz

Investigan hurto e incendio intencional de un camión en La Paz

Paraná: se realizaron allanamientos por una estafa en Ramírez

Paraná: se realizaron allanamientos por una estafa en Ramírez

Un camión de caudales se accidentó en la autovía José Artigas

Un camión de caudales se accidentó en la autovía José Artigas

Detienen a una mujer y secuestran cocaína en una caja registradora en Concepción del Uruguay

Detienen a una mujer y secuestran cocaína en una caja registradora en Concepción del Uruguay

Ovación
Lanús es el campeón de la Copa Sudamericana

Lanús es el campeón de la Copa Sudamericana

Mariano Werner con una buena clasificación en La Plata

Mariano Werner con una buena clasificación en La Plata

Barcelona volvió al Camp Nou: goleada, show de Yamal y ¡ovación a Messi!

Barcelona volvió al Camp Nou: goleada, show de Yamal y ¡ovación a Messi!

Juventud Unida va por el pase a la próxima instancia del Torneo Regional Amateur

Juventud Unida va por el pase a la próxima instancia del Torneo Regional Amateur

LPF: abrirán la última fecha en el sur de la ciudad

LPF: abrirán la última fecha en el sur de la ciudad

La provincia
Entre Ríos: investigadores de Países Bajos trabajan en torno a la biodiversidad ganadera

Entre Ríos: investigadores de Países Bajos trabajan en torno a la biodiversidad ganadera

Hoy concluye la 9° Fiesta de la Cerveza Artesanal

Hoy concluye la 9° Fiesta de la Cerveza Artesanal

Camioneros solidarios donan alimentos

Camioneros solidarios donan alimentos

Calzada sumergible sobre el arroyo Nogoyá: se presentaron tres ofertas

Calzada sumergible sobre el arroyo Nogoyá: se presentaron tres ofertas

Feria Diseña Paraná: 80 propuestas de diseño con el río y la sostenibilidad como inspiración

Feria Diseña Paraná: 80 propuestas de diseño con el río y la sostenibilidad como inspiración

Dejanos tu comentario