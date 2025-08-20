Uno Entre Rios | El País | Gripe aviar

Gripe aviar: Argentina suspende parte de las exportaciones por la detección de un caso

20 de agosto 2025 · 11:30hs
Argentina suspende temporalmente las exportaciones de productos aviares hacia los países con los que mantiene un acuerdo sanitario libre de gripe aviar, tras confirmar la detección de un caso en la provincia de Buenos Aires.

La medida fue informada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) luego de corroborar por diagnóstico de laboratorio un caso positivo de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves de corral en un predio situado en la ciudad de Los Toldos, perteneciente al territorio bonaerense.

El establecimiento involucrado, de gallinas ponedoras, notificó al organismo sanitario la presencia de signos clínicos compatibles con la enfermedad, por lo que se procedió a la recolección y análisis de las muestras, que arrojaron resultado positivo a IAAP H5.

Con el fin de contener el virus y evitar su diseminación, el Senasa estableció una Zona de Control Sanitario (ZCS), conformada por una zona de perifoco de 3 km alrededor del brote detectado.

El organismo precisó que en dicho radio “se intensificaron las medidas sanitarias de contención, bioseguridad y restricción de movimientos”. Además también dispuso una zona de vigilancia, con un radio de 7 km alrededor de la zona de perifoco, donde “se realizaron tareas de monitoreo, control y rastrillaje epidemiológico”.

En este marco, indicó que las acciones sanitarias de sus agentes “incluirán el despoblamiento y disposición final de las aves, con la posterior aplicación de medidas de higiene y desinfección en el predio”. Asimismo, aclaró que “por la vigilancia epidemiológica efectuada, la región donde se encuentra el establecimiento no representa una zona de producción avícola significativa”.

Con este hallazgo, Argentina comunicó oficialmente la novedad a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y suspendió temporalmente las exportaciones de productos aviares hacia los países con los que sostiene un acuerdo sanitario libre de la enfermedad.

No obstante, desde el Senasa precisaron que “por los resultados alcanzados en los últimos meses, nuestro país podrá continuar comercializando con los Estados que reconocen la estrategia de zonificación y compartimentos libres de IAAP”.

Asimismo, informaron que “en caso de no presentarse otro brote en establecimientos comerciales y una vez transcurridos al menos 28 días posteriores a las tareas de sacrificio, limpieza y desinfección en el lugar, Argentina podrá autodeclararse libre ante la OMSA y restablecer su estatus sanitario, posibilitando el reinicio de las exportaciones aviares”.

