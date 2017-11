El Papa pidió no usar el celular en misa

ROMA.- "El sacerdote que preside la celebración dice: «En alto nuestros corazones». ¡No dice: «En alto nuestros celulares para sacar una foto!». ¡No, eso es algo feo! Y les digo que me da mucha tristeza cuando celebro misa en la Plaza o en la Basílica y veo tantos celulares levantados, no sólo de fieles, sino también de algunos curas y obispos. ¡Pero, por favor! ¡La misa no es un espectáculo!". El papa Francisco pronunció esas hoy en la audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro. Ante 13.000 fieles de todo el mundo, lamentó así esa obsesión de nuestros días por los teléfonos inteligentes, las selfies y las redes sociales, una manía que incluye también a sacerdotes y obispos, según admitió.