Uno Entre Rios | Dólar

El dólar oficial roza los $1.400 y toca el techo de la banda

Versiones contrapuestas sobre la intervención del gobierno sobre compra de divisas generan confusión y alienta la suba del dólar.

1 de septiembre 2025 · 16:57hs
El dólar oficial roza los $1.400 y toca el techo de la banda.

El dólar oficial roza los $1.400 y toca el techo de la banda.

El dólar oficial se recalienta y arranca septiembre con una fuerte alza de más de $30, en la previa de las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires y tras un fin de semana donde algunas fuentes confirmaran que el gobierno vendió dólares que el Tesoro tenía depositados en su cuenta en el Banco Central (BCRA).

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, la divisa se recalentó este lunes $32,50 (+2,4%) y cotizó a $1.374,50 para la venta.

El gobierno nacional decidió intervenir en el mercado de cambio para bajar el dólar. Tras el anuncio de Pablo Quirno, cayó la cotización de la divisa

El Gobierno interviene en el mercado de cambios para contener el dólar

En el Banco Nación (BNA), el billete escaló $30 (+2,2%) a $1.350 para la compra y $1.390 para la venta, rozando el techo de la banda establecida por el Ministro de Economía en abril pasado. En esa disposición estableció que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) operará un régimen de flotación cambiaria dentro de bandas. Así, la cotización del dólar en el Mercado Libre de Cambios (MLC) podrá fluctuar dentro de una banda móvil entre $1.000 y $1.400, cuyos límites se ampliarán a un ritmo del 1% mensual.

En tanto, el dólar mayorista arrancó la semana cotizando a $1.348,60 para la compra y a $1.390,89 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). Sin embargo, en algunas entidades privadas ya se vende en $1.400.

Paralelamente el dólar blue trepó este lunes $25 y cerró a $1.354 para la compra y $1.384 para la venta.

Dólar 1
El dólar oficial roza los $1.400 y toca el techo de la banda.

El dólar oficial roza los $1.400 y toca el techo de la banda.

El dólar MEP cotizó a $1.378,70 y el dólar Contado con Liquidación (CCL) operóa $1.384,26 y la brecha se ubicó en el 0,7%, aunque el valor es de referencia, ya que en EEUU hay feriado por el Labour Day, por lo que Wall Street no operó.

¿Por qué sube el dólar? Las claves del mercado

El fuerte salto del precio se produce por una combinación de factores políticos y económicos:

  • Tensión política: El principal factor es la incertidumbre de cara a las elecciones del próximo domingo en la provincia de Buenos Aires y el resultado adverso que obtuvo La Libertad Avanza en los comicios de Corrientes.
  • Rumores de intervención: Durante el fin de semana circuló la versión de que el Tesoro habría vendido dólares para contener su precio. El Ministerio de Economía y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, no desmintieron la información, lo que alimenta la inquietud en el mercado.
  • Análisis de consultoras: La posibilidad de intervención oficial surgió de consultoras que observaron una caída en los depósitos en dólares del Tesoro y una suba simultánea de los depósitos en pesos.
Dólar suba Gobierno Banco Central
Ver comentarios

Lo último

Éxito de público en el concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en el CPC

Éxito de público en el concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en el CPC

Reinauguran el Centro Cultural Juan L. Ortiz con talleres, música y teatro

Reinauguran el Centro Cultural Juan L. Ortiz con talleres, música y teatro

Salario registrado: caída del 9% desde noviembre 2023

Salario registrado: caída del 9% desde noviembre 2023

Ultimo Momento
Éxito de público en el concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en el CPC

Éxito de público en el concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en el CPC

Reinauguran el Centro Cultural Juan L. Ortiz con talleres, música y teatro

Reinauguran el Centro Cultural Juan L. Ortiz con talleres, música y teatro

Salario registrado: caída del 9% desde noviembre 2023

Salario registrado: caída del 9% desde noviembre 2023

Antes de enfrentar a Patronato Racing de Córdoba sumó un punto en su visita a Ferro

Antes de enfrentar a Patronato Racing de Córdoba sumó un punto en su visita a Ferro

El mejor pádel del país regresa a Paraná

El mejor pádel del país regresa a Paraná

Policiales
Apicultores apelaron la condena por el incendio en las islas del Delta

Apicultores apelaron la condena por el incendio en las islas del Delta

Paraná: aplican 19 años de prisión a un hombre por abuso sexual

Paraná: aplican 19 años de prisión a un hombre por abuso sexual

Hospital Masvernat: autopsia a la beba Valentina confirmaría versión clínica

Hospital Masvernat: autopsia a la beba Valentina confirmaría versión clínica

Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Ruta 18: se produjo un vuelco bajo la lluvia

Ruta 18: se produjo un vuelco bajo la lluvia

Ovación
El mejor pádel del país regresa a Paraná

El mejor pádel del país regresa a Paraná

Con Paraná como base, la Sub 23 va por la gloria

Con Paraná como base, la Sub 23 va por la gloria

Se confirmó la lesión de Marchesín en Boca: cuántos partidos se pierde

Se confirmó la lesión de Marchesín en Boca: cuántos partidos se pierde

El gesto de Lionel Messi en su arribo al país para sumarse a la Selección Argentina

El gesto de Lionel Messi en su arribo al país para sumarse a la Selección Argentina

Godoy Cruz se hizo fuerte con uno menos y le ganó un partido clave a Platense

Godoy Cruz se hizo fuerte con uno menos y le ganó un partido clave a Platense

La provincia
La Asociación Argentina de Derecho Constitucional renovó sus autoridades

La Asociación Argentina de Derecho Constitucional renovó sus autoridades

UCR y otros dirigentes repudiaron el pedido de allanamiento de Bullrich contra periodistas

UCR y otros dirigentes repudiaron el pedido de allanamiento de Bullrich contra periodistas

Becas: se conoció el cronograma de pagos con aumentos

Becas: se conoció el cronograma de pagos con aumentos

Crisis: las panaderías venden cada vez menos en el país y la provincia

Crisis: las panaderías venden cada vez menos en el país y la provincia

Entre Ríos: martes con probabilidad de chaparrones, lluvias y tormentas aisladas

Entre Ríos: martes con probabilidad de chaparrones, lluvias y tormentas aisladas

Dejanos tu comentario