El miércoles 22 de abril se abre una nueva inscripción para el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) bono de $10.000 que podrán percibir trabajadores y trabajadoras informales, de casas particulares y monotributistas de las categorias A y B que se anoten en el beneficio, según anunció el titular del ANSES, Alejandro Vanoli.

Embed

El ingreso será asignado a un total de 7,8 millones de personas y significaría un desembolso de $80,000 millones por parte del estado nacional. Del total de los beneficiados, 2,9 millones son de Buenos Aires, 650 mil son de Córdoba, 600 mil de Santa Fe, mientras que el resto está repartido entre todas las demás provincias.

Embed

Consultá tu situación

Requisitos para acceder al IFE

Ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años.

Tener entre 18 y 65 años de edad.

Que el titular o su grupo familiar no tenga ingresos provenientes de: un trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado; ser monotributista de categoría C o superior, o del régimen de autónomos; una prestación de desempleo; jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.

El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.

Monto

$10.000 por única vez en el mes de abril. Lo cobrará solo un integrante del grupo familiar, priorizando a la mujer.

Trámite

A partir del 11 de abril podés conocer si te fue otorgado el beneficio. En esta etapa, solo podrás ingresar para cargar tu CBU, la cual tiene que ser propia. Debés ingresar de acuerdo al siguiente cronograma con tu Clave de la Seguridad Social.

DNI terminados en 0 y 1: sábado 11 de abril

DNI terminados en 2 y 3: domingo 12 de abril

DNI terminados en 4 y 5: lunes 13 de abril

DNI terminados en 6 y 7: martes 14 de abril

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de abril

Si estás cobrando alguna Asignación Familiar se va a depositar en esa cuenta. Si no pudiste cargar tu CBU el día indicado, podrás hacerlo desde el 16 de abril.

Si no tenés CBU propia, desde el jueves 16 de abril vas a poder elegir otro medio de cobro.