Deuda con importadores: el BCRA recibe a la UIA

Según fuentes consultadas por Ámbito, en el encuentro hubo presencia de sectores y cámaras, especialmente pymes, que son las que presentan un malestar generalizado con ese instrumento, "que puede servir para empresas grandes, que tienen casa matriz, pero no para una pequeña o media empresa.

El poco atractivo de Bopreal para los importadores está signado "principalmente por el tipo de cambio implícito que conlleva cancelar las deudas de esta manera, que resulta caro con respecto al dólar que usan las empresas (CCL). Mientras tanto, el tiempo corre para saldar una deuda que según estimaciones privadas alcanza los u$s60.000 millones, por lo que el encuentro entre la UIA y el BCRA buscará generar más incentivos para achicarla.

Tras la última licitación, el Central continuará realizándolas hasta fines de enero o hasta alcanzar el monto máximo de emisión de la Serie 1 de Valor Nominal u$s5 millones, por lo que lograr una mayor adhesión será clave para las próximas rondas.

UIA ya había sugerido al ministro de Economía, Luis Caputo algunos cambios tras los cuales el BCRA extendió el beneficio de acceso al dólar mayorista para saldar deudas por importaciones pendientes al 12 de diciembre y la posibilidad de acceder a divisas a partir del 1 de abril mediante la venta de títulos con liquidación en moneda extranjera. A pesar de los incentivos agregados en esta nueva convocatoria, aún no hubo interés por parte de los empresarios, incluso después de las sugerencias hechas por la cámara empresarial.

El rechazo de las pymes

Desde Industriales Pymes Argentinos (IPA) señalaron a Ámbito que se insiste en la urgencia de implementar un blanqueo en dólares para todas las pymes industriales. "Esto es fundamental para poder realizar compras de materias primas e insumos en un contexto crítico donde muchas empresas se encuentran paralizadas", explica Daniel Rosato presidente de IPA.

Y agrega: "La falta de insumos está generando una creciente demanda que podría agravarse y resultar en la interrupción de la producción". A lo que se refiere el empresario con blanqueo es que las pymes puedan girar dólares "los que puedan conseguir", ya sean propios o prestados de alguna manera, para poder pagar la materia prima en el exterior

Rosato explica que el malestar de la industria pyme sobre el Bopreal radica en que esos bonos que para las pymes "no son útiles", puesto que no los pueden utilizar debido a que "es un medio de pago que no es aceptado por los proveedores del exterior. Ningún proveedor del exterior le acepta bonos que vencen el 2027 a las pymes", ejemplifica. "Si no le hacen el pago anticipado, realmente el proveedor no entrega la mercadería", añade.

Por otra parte, los proveedores han dejado claro que solo aceptan pagos mediante transferencias en dólares o euros, "lo que hace incompatible el uso del Bopreal en el sector pyme industrial".