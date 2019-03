Dolidos, pero con fuerzas

La derrota que sufrió Patronato en la noche del viernes ante Belgrano de Córdoba no fue una caída más. Fue otra oportunidad que dejó escapar de sacarle ventajas a un rival directo. En esta oportunidad no solo que no logró alejarse del Pirata, sino que el elenco dirigido por Diego Osella alcanzó al Santa en la tabla de los promedios.

El resultado negativo impactó en el Pueblo Rojinegro. También en los protagonistas. Lo manifestaron en sus semblantes al retirarse del vestuario visitante del estadio Julio César Villagra. Aunque al momento de hablar evidenciaron fortaleza para encarar los últimos tres juegos. "Vi un vestuario dolido, pero entero para seguir peleando", aseveró Sebastián Bértoli.





En la continuidad de su relato, agregó: "Me ha tocado estar en otro momento donde se observaba un equipo entregado y este es todo lo contrario. Sabemos que no nos salieron las cosas, pero estamos enteros para el partido que viene. Esperamos poder ganarlo y Dios quiera podamos volver a depender de nosotros. Aunque ahora estamos en la misma situación que San Martín de San Juan y Belgrano, que los tres dependemos de los resultados de cada uno".





El capitán del Rojinegro no minimizó la derrota, pero valoró la importancia de estar de pie en la adversidad. "Estamos dolidos por cómo se dio el resultado, porque pagamos caros los errores, porque enfrentamos a un rival directo y porque no pudimos sumar. Pero a su vez estamos de pie. Quedan tres finales para todos. Somos cinco equipos que estamos ahí y tenemos todas finales decisivas. De local este semestre nos están saliendo bien las cosas, logramos mantener el cero en nuestro arco, que era una deuda pendiente. Esperemos poder seguir así y más que nada volver a sumar. Será una lucha hasta la última fecha", presagió.





Al momento de analizar la derrota ante el Pirata, opinó: "No nos salió el partido que nos planteamos. Belgrano aprovechó muy bien nuestros errores y nos fuimos con las manos vacías. De todos modos todavía quedan tres finales a cada equipo y a nosotros nos quedan dos de local, que es donde se ve nuestra mejor versión. Esperemos el domingo próximo poder ganar", aspiró.





El Pirata gozó de efectividad en la etapa inicial. En su primera clara situación de riesgo rompió el cero. De esa manera ganó tranquilidad. "El partido estaba bastante controlado, habíamos generado una clara situación que no pudimos convertir. Pero después nos hacen el gol en un momento clave. Aprovecharon bien los momentos y nos ganaron bien", reiteró.





Bértoli indicó que a Patronato le faltó claridad en el juego una vez que los cordobeses lograron inaugurar el marcador. "Antes del gol teníamos claridad, acertamos pases y generamos la situación en la que llegamos casi hasta debajo del arco. Después se nos hizo cuesta arriba en el juego, en el resultado y en todo. Después de haber recibido el tercer gol planteamos seguir de manera inteligente y no volvernos locos porque esto continúa y regresar con un buen resultado quedaba bastante lejos. Ahí el equipo tuvo la inteligencia de no volverse loco".





A tres fechas del final Patronato comparte sector en la tabla de los promedios junto a Belgrano de Córdoba y San Martín de San Juan. La pelea será hasta el último minuto del campeonato. "El que esté más entero, con más tranquilidad y con esa frescura necesaria para estas tres finales que quedan seguramente va a sostener la categoría", cerró.