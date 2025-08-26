Diputados: Mario Lugones no se presentó a dar explicaciones por las supuestas coimas

Ni el ministro de Salud, Mario Lugones, ni el interventor de Andis, Alejandro Vilches, concurrieron a Diputados a contestar preguntas sobre las coimas

Ni el ministro de Salud, Mario Lugones, ni el interventor de Andis, Alejandro Vilches, concurrieron a Diputados a contestar preguntas sobre las coimas en Andis

Este martes en la Cámara de Diputados de la Nación, las comisiones de Acción Social, Salud Pública y Discapacidad realizan una reunión conjunta para tratar el tema de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) motivo por el cual fueron invitados a responder preguntas el Ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y el interventor de Andis, Alejandro Vilches, asumido tras la salida de Diego Spagnuolo . Ninguno de los dos funcionarios se presentaron a debatir ni a dar explicaciones.

La reunión conjunta comenzó sin los funcionarios. Tomó la palabra el titular de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin, quien recordó que habían convocado a los funcionarios para que aclararan el tema “y lamentablemente no hemos tenido respuestas. Tenemos la idea de que no van a venir, no es la primera vez que nos pasa que invitamos a ministros y funcionarios de este Gobierno y no vienen”, señaló y recordó que así había sucedido con el anterior ministro, Mario Russo; el actual, Lugones, el presidente del PAMI.

“Lamentablemente no hemos conseguido. Nos pasa también con los pedidos de informes, que no se contestan, y nos pasa también en el Congreso con las interpelaciones”, observó el diputado que recordó que uno de los objetivos de los legisladores es hacer leyes, pero también lo es controlar al Ejecutivo, incluso llegando al juicio político como última instancia, a la hora de usar las herramientas que tiene el Congreso para controlar al Ejecutivo.

Detalló Yedlin la existencia de siete proyectos presentados por los diputados Sergio Casas, Esteban Paulón, Andrea Freites, Sabrina Selva, Oscar Agost Carreño, Ricardo López Murphy y Christian Castillo, entre otros, en cuyos expedientes se piden informes, interpelaciones o la creación de una comisión para investigar las coimas en la ANDIS y compras directas de ANDIS a medicamentos, indica Parlamentario.

El tema es que la mayoría de los proyectos tiene giro a comisiones que la oposición no maneja, como Asuntos Constitucionales, por lo que advirtió que “no nos va a quedar alternativa que en la próxima sesión tengamos que emplazar a Asuntos Constitucionales por estos proyectos, sino no va a avanzar esto”.

Yedlin recordó que a las 14 estaba convocado otro plenario, en este caso para crear una comisión investigadora por el fentanilo adulterado. “Y la verdad es que en estas últimas semanas hemos estado permanentemente en una situación donde muy por el contrario, en lugar de discutir una nueva ley para fortalecer la ANMAT, o mejorar por ejemplo la cobertura de vacunación de nuestros niños y adultos mayores, estamos permanentemente discutiendo para responder a situaciones de crisis que este Gobierno genera”.