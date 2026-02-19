Diluvia en Paraná y la región: árboles caídos, calles anegadas y arroyos desbordados

Las lluvias se intensificaron en Paraná y la región durante la madrugada y mañana de este jueves, con ráfagas de viento, tormenta y baja visibilidad

Llueve en Paraná y sigue vigente el alerta por tormentas en Entre Ríos este jueves, en una jornada marcada por precipitaciones intensas y ráfagas de viento. Las lluvias comenzaron en las últimas horas del miércoles y se intensificaron pasadas las 5:30 en la capital entrerriana, donde se registraron chaparrones de fuerte intensidad acompañados por viento.

La fuerza de las precipitaciones y las ráfagas generan visibilidad reducida en distintos sectores de la ciudad, por lo que se recomendó circular con extrema precaución tanto en calles urbanas como en los accesos a Paraná. Para este jueves se estima una temperatura máxima de 34 grados y una mínima de 23°C, en un contexto de elevada inestabilidad.

lluvia Sauce Montrull

En imágenes, Sauce Montrull, totalmente colapsado por la cantidad de agua caída

arroyo Las Viejas

Arroyo Antoñico en Paraná, completamente desbordado

Alertas naranja y amarilla vigentes

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un alerta naranja por tormentas para los departamentos Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay. Según el organismo, el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas, con frecuente actividad eléctrica, caída de granizo, lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

En estas zonas se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual. La advertencia implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente.

Por otra parte, rige alerta amarillo para los departamentos Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Gualeguay, Victoria, Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador. En estos distritos se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas por actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que alcanzarían los 80 kilómetros por hora. Se estiman acumulados entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superarse de manera puntual.