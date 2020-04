Cuándo se recomienda la utilización de barbijos y guantes

La capacitadora en terapia intensiva, Ana Bejarano, señaló que no está recomendado el uso barbijo en la calle, para gente que no acusa ninguna patología. “La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que con el lavado de manos frecuente y el distancimiento físico basta para prevenir el contagio con el Covid-19. Los que tienen que ponerse barbijo son aquellas personas con síntomas de problemas respiratorios como tos o estornudos y como una actitud responsable hacia los demás, para no exponerlo o contagiarlos”. también el personal de salud y quienes cuidan a enfermos con el coronavirus.

Asimismo indicó que los barbijos tienen procedimientos de uso. “Cada vez que me toco la cara o me pongo el barbijo debo antes lavarme las manos con agua y jabón. Los barbijos son descartables. No los puedo guardan en la cartera o dejarlos sobre un mueble para volverlos a usar”, ejemplificó.

bejarano1.jpg

En tanto señaló que hay barbijos caseros y profesionales, que son los que se utilizan en Salud, que se dividen en de tipo quirúrgico y con respirador que tienen filtros especiales, como el N95. “Las personas que no trabajan en los servicios de salud pueden usar los caseros aunque no están recomendado su uso masivo”, reiteró.

Por otra parte indicó que no se recomienda el uso de guantes ya que es una barrera que da una sensación de seguridad que no la tiene si se usa en forma incorrecta. “Si nos tocamos la cara con el guante luego de haber tocado superficies no sirve de nada”.

Para quienes tengan contacto persona a persona se recomienda el lavado frecuente de manos con agua y jabón o alcohol en gel en caso de estar en tránsito.

Medidas de protección básicas contra el nuevo coronavirus de la OMS

Lávese las manos frecuentemente

Lávese las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.

¿Por qué? Lavarse las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón mata el virus si este está en sus manos.

Adopte medidas de higiene respiratoria

Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol, o con agua y jabón.

¿Por qué? Al cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se evita la propagación de gérmenes y virus. Si usted estornuda o tose cubriéndose con las manos puede contaminar los objetos o las personas a los que toque.

Mantenga el distanciamiento social

Mantenga al menos 1 metro (3 pies) de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre.

¿Por qué? Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección por el 2019-nCoV, tose o estornuda, proyecta pequeñas gotículas que contienen el virus. Si está demasiado cerca, puede inhalar el virus.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca

¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puedes transferir el virus de la superficie a sí mismo.

Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicite atención médica a tiempo

Indique a su prestador de atención de salud si ha viajado a una zona de China en la que se haya notificado la presencia del 2019-nCoV, o si ha tenido un contacto cercano con alguien que haya viajado desde China y tenga síntomas respiratorios.

¿Por qué? Siempre que tenga fiebre, tos y dificultad para respirar, es importante que busque atención médica de inmediato, ya que dichos síntomas pueden deberse a una infección respiratoria o a otra afección grave. Los síntomas respiratorios con fiebre pueden tener diversas causas, y dependiendo de sus antecedentes de viajes y circunstancias personales, el 2019-nCoV podría ser una de ellas.

Manténgase informado y siga las recomendaciones de los profesionales sanitarios

Manténgase informado sobre las últimas novedades en relación con la COVID-19. Siga los consejos de su dispensador de atención de salud, de las autoridades sanitarias pertinentes a nivel nacional y local o de su empleador sobre la forma de protegerse a sí mismo y a los demás ante la COVID-19.

¿Por qué? Las autoridades nacionales y locales dispondrán de la información más actualizada acerca de si la COVID-19 se está propagando en su zona. Son los interlocutores más indicados para dar consejos sobre las medidas que la población de su zona debe adoptar para protegerse.

Medidas de protección para las personas que se encuentran en zonas donde se está propagando la COVID-19 o que las han visitado recientemente (en los últimos 14 días)

Siga las orientaciones expuestas arriba.

Permanezca en casa si empieza a encontrarse mal, aunque se trate de síntomas leves como cefalea y rinorrea leve, hasta que se recupere.

¿Por qué? Evitar los contactos con otras personas y las visitas a centros médicos permitirá que estos últimos funcionen con mayor eficacia y ayudará a protegerle a usted y a otras personas de posibles infecciones por el virus de la COVID-19 u otros.

Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque rápidamente asesoramiento médico, ya que podría deberse a una infección respiratoria u otra afección grave. Llame con antelación e informe a su dispensador de atención de salud sobre cualquier viaje que haya realizado recientemente o cualquier contacto que haya mantenido con viajeros.

¿Por qué? Llamar con antelación permitirá que su dispensador de atención de salud le dirija rápidamente hacia el centro de salud adecuado. Esto ayudará también a prevenir la propagación del virus de la COVID-19 y otros virus.