Confirmado: Chiquito Romero jugará en Boca

La confirmación en redes sociales

Incluso el propio Romero había dicho hace unos años que “si no se daba su regreso a Racing, seguramente su vuelta a la Argentina podría ser en Boca”. Entonces, al tomar contacto con los medios nacionales desde Avellaneda, saltó rápidamente la curiosidad periodística de conocer si se había contactado con la entidad Xeneize en medio de su búsqueda por encontrar un nuevo club en su carrera.

El jueves el arquero estuvo en el predio que Boca tiene en Ezeiza, conociendo las instalaciones y charlando con Riquelme y los integrantes del Consejo de Fútbol. No sólo eso: también se llevó una carpeta con un borrador de un posible contrato. Se sabía que las voluntades del arquero era seguir jugando en Europa, pero algo cambió.

Justamente antes que Rossi conteste negativamente sobre la extensión de su contrato con Boca, el propio Chiquito Romero había dicho luego de finalizar con un entrenamiento en el predio Tita: “No me llamaron de Boca. En su momento, sí me llamó directamente Guillermo (Barros Schelotto, entrenador desde 2016 hasta fines de 2018), pero era muy difícil llegar. Yo estaba en Manchester United con José Mourinho de entrenador, que me quería y me daba la posibilidad de jugar. En estos momentos, no se han comunicado conmigo... De hecho, Boca tiene un gran arquero hoy, como lo es Rossi. Siempre digo que ya soy grande y tengo mucha experiencia: no estoy para taparle el lugar a un chico que va en pleno crecimiento”, declaró convencido de lo que quería: continuar su carrera lejos de Argentina. “Gracias a Dios tengo propuestas en el exterior, que no he querido cerrar ninguna, simplemente, porque quiero terminar mi rehabilitación con mucha tranquilidad”.

Desde lo institucional, en Boca se modificó la ecuación de continuidad. Como Rossi confirmó que rechazó el ofrecimiento de la dirigencia para extender su contrato más allá de julio de 2023, las oficinas empezaron a recalcular con la toma de decisiones. Porque, además, las negociaciones con Rossi fueron tirantes, como varias otras, pero en este caso hasta hubo fuego cruzado entre Jorge Amor Ameal, presidente Xeneize, y el representante del arquero, Miguel Giménez.