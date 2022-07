Benedetto en duda de cara al partido contra Patronato

Benedetto no será titular ante Patronato el próximo domingo.

El Pipa Benedetto se resintió del esguince en su tobillo izquierdo y no terminó la práctica a la par de sus compañeros. Se esperará a ver su evolución de acá al domingo, pero hay grandes chances de que no sea titular en el Presbítero Bartolomé Grella en reemplazo de Luis Vázquez y puede que no concentre para dicho encuentro.