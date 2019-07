¡Mucho gusto señor Borges!

‚ÄďTom√°. Le√©. Esto a vos te va a gustar.

As√≠ ten√≠a que venir un amigo y decirte hace treinta a√Īos con Jorge Luis Borges. Ahora es un grande entre los grandes y lo leen hasta los taxistas de Nueva York, y me consta.

Circula desde siempre una suerte de leyenda en el mundillo de los lectores y es que a Borges no le entr√°s literariamente de motu propio. Alguien te lo tiene que ‚Äúpresentar‚ÄĚ, como cuando √©ramos j√≥venes y te gustaba esa mina a la que ni loco te le animabas solo. Necesitabas de alguien que te haga la pata, el gancho. Y con Borges sucede o sucedi√≥ en una √©poca algo as√≠.

Mi debut borgiano fue all√° por el 86. Ese mismo a√Īo se mor√≠a en Ginebra y yo, con veinte reci√©n cumplidos, me sumerg√≠a en las p√°ginas de El Hacedor, publicado en 1960. Es acaso su mejor libro ‚Äďjunto con Ficciones‚Äď, con un pr√≥logo memorable dedicado a un Lugones ya muerto, en un hipot√©tico di√°logo entre ambos en su m√≠tico despacho de la Biblioteca Nacional. Y digo el mejor, porque √©l mismo as√≠ lo declar√≥ en m√°s de una oportunidad, y porque en ese texto est√°n esbozados los grandes temas del universo borgiano: el valor y el coraje -atributos que declara le fueron negados y de all√≠ las repetidas referencias a sus antepasados militares-, los sue√Īos, el car√°cter ilusorio de la realidad, el mundo como un complejo laberinto de causas y efectos, y el tiempo con sus dos caras recurrentes: memoria y olvido.

También despliega en él sus géneros predilectos, como el poema, el relato y el ensayo, aunque no siempre con límites bien definidos, fiel a su estilo.

Y as√≠ como yo llegu√© a √©l de la mano de un amigo, a ‚ÄúGeorgie‚ÄĚ varios factores no lo ayudaron para hacerlo seductor ante el gran p√ļblico argentino, sobre todo entre los j√≥venes de mi √©poca. En primer lugar vivi√≥ una larga vida (siempre fue un ‚Äúviejo‚ÄĚ, y los viejos no seducen), segundo porque escribi√≥ mucho y ‚Äúdif√≠cil‚ÄĚ, y, por √ļltimo, tambi√©n fueron tallando los prejuicios pol√≠ticos (a nosotros, no a √©l). Aprensiones a los que somos tan afectos los argentinos para mezclar peras con manzanas. Que fue un ‚Äúgorila‚ÄĚ, que tom√≥ posiciones pol√≠ticas equivocadas ‚Äďun mito m√°s dice que esto fue lo que le cost√≥ el Nobel‚Äď, cuando toda lectura joven ten√≠a, si o si, que estar comprometida con la problem√°tica social y pol√≠tica del momento. O bien que se ocupaba de temas demasiado extranjerizantes, ajenos a nuestra identidad y al ‚Äúser nacional‚ÄĚ, proclamaban violentos desde la otra punta de la rosca.

El pico del rechazo a Borges lleg√≥ al postular provocadoramente en los setenta que el libro ‚Äúcl√°sico‚ÄĚ de los argentinos debiera ser el Facundo y no el Mart√≠n Fierro; y se intensific√≥ en el 82 cuando en plena locura colectiva de Malvinas dispar√≥ ‚Äďsocarr√≥n como siempre‚Äď que esa guerra absurda le parec√≠a ‚Äúuna disputa de dos pelados por un peine‚ÄĚ. Y reconozco que por ese comentario form√© parte de la legi√≥n de argentinos que se acord√≥ ampliamente de su madre, la abnegada Leonor Acevedo.

Pero ahora, a la sedante distancia de tres d√©cadas de leerlo ininterrumpidamente, veo que en su momento me pudieron otras cosas de √©l. A medida que me emocionaba con la extrema sensibilidad del Poema de los Dones, descubr√≠a otros autores a trav√©s suyo, porque otro de sus m√©ritos fue el de elevar la nota bibliogr√°fica casi a g√©nero literario, me maravillaba con cuentos como La intrusa, Hombre de la esquina rosada o El Aleph. Y tambi√©n descubr√≠a su costado rom√°ntico, un poco pat√©tico, en ‚Äú1964‚ÄĚ, o en los versos de ‚ÄúEl Amenazado‚ÄĚ, que finaliza con esa impresionante declaraci√≥n universal de amor que derrite a cualquiera: ‚ÄúEstar contigo o no estar contigo es la medida de mi tiempo‚ÄĚ, y que reduce los mejores versos de Neruda o Benedetti a piropos de verduler√≠a.

En fin, yo no soy un gran escritor, ni mucho menos cr√≠tico literario. Ellos s√≠ que sufren o han sufrido su terrible sombra; el enorme peso inhibitorio de su obra monumental, porque ¬°c√≥mo escribir despu√©s de Borges?, se han preguntado muchos escritores argentinos contempor√°neos y posteriores a √©l. El poeta H√©ctor Y√°nover, que tambi√©n se sent√≥ en el despacho de Director de la Biblioteca Nacional, lo describi√≥ como ‚Äúun monstruo que ha pre√Īado a millones‚ÄĚ. Incluso una destacada escritora y ensayista de mucha vigencia actual fue m√°s all√° y lleg√≥ a proclamar que para ‚Äúsacarse de encima a Borges‚ÄĚ y poder seguir escribiendo decentemente hab√≠a que matarlo (literariamente, claro). Cometer una suerte de parricidio de uno de los mayores estetas de las letras en lengua espa√Īola desde Miguel de Cervantes a esta parte.

En cambio desde el llano, a lo sumo uno puede presumir libremente de ser un lector inquieto que disfruta a Borges cuando quiere, sin prejuicios ni temores reverenciales. Y a m√°s de treinta a√Īos de su muerte y simult√°neamente de mi descubrimiento, lo siento un fiel compa√Īero de largas noches de insomnio, como ese amigo que me lo present√≥ alguna vez en forma de libro. Hoy percibo a un Borges que, con gran generosidad, me hace part√≠cipe de su inteligencia. Y eso para m√≠ ya es mucho.