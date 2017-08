Uader: denuncian que la provincia no pagó becas en todo el año y exigen respuestas

"En lo que va del año lectivo no se efectuaron los pagos de las becas Uader, más allá de que los montos son insignificantes", denunció Urbani en diálogo con esta Agencia.

Las becas de ayuda económica Uader consisten en ocho cuotas de 450 pesos, según los montos actualizados a agosto de 2016, que deberían pagarse desde el inicio de cada ciclo lectivo.

Pero esta situación, advirtieron desde La Nueva Corriente, conducción del centro de estudiantes, se da -en el caso particular- con la anuencia de las autoridades de la facultad de Humanidades: "Hacen omisión absoluta del tema, no hay un repudio por (la no ejecución de) la partida presupuestaria del Gobierno de (el gobernador, Gustavo) Bordet", cuestionó el estudiante.

Urbani sostuvo, en este marco, que hay "un doble discurso en esta campaña electoral, ya que (desde el justicialismo y sus aliados), por un lado, se manifiestan en contra del Gobierno macrista y el ajuste a nivel nacional pero, por otro lado, hay ajuste acá también ya que no pasan las partidas presupuestarias que corresponden a becas".

"Las autoridades como las agrupaciones funcionales a la gestión son cómplices porque se callan y no dicen absolutamente nada al respecto", fustigó.

El integrante del Centro de Estudiantes sostuvo que en un contexto de ajuste, con los costos en aumento de los materiales de estudio y de los alquileres, sumado a una escasa cantidad de becas, es "fundamental el pago en tiempo y forma, más allá de que en otros momentos se pueda efectuar un poco después, en este contexto entendemos que es urgente" y resaltó que es algo que están sufriendo las cuatro facultades, no sólo la de Humanidades.

En este marco, la comisión directiva del centro de estudiantes decidió pedir una reunión con carácter urgente con la secretaria de Bienestar estudiantil,Belén Pimentel ("que pertenece al Frente Uader Entre Todos y está en silencio porque es una agrupación funcional a la gestión") y por su intermedio, solicitaron que estén presentes la decana (María Benedetti) y el vicedecano (Alejandro Ruíz).

Fuente: AIM Digital