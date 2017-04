El "instructivo para el varón que nos quiere vivas" es de lectura obligada

Si bien ya circula en las redes sociales desde hace unos días siempre es bueno volver a leerlo:





"No llame a las feministas feminazis.

No le grite ni diga nada a una mujer que no conoce en la calle.

No festeje ni haga como si nada cuando un amigo/conocido le grita a una mujer en la calle. Córtele el mambo.

No le toque el culo a ninguna piba en ningún lado sin su consentimiento.

No festeje ni haga como si nada cuando un amigo/conocido le toca el culo a una piba. Córtele el mambo.

Entienda que cuando ella le dice NO, es NO.

Si tiene un amigo que no entiende el punto anterior, explíqueselo. Si una piba le dice que NO, es NO.

Las pibas se visten como quieren, no lo hacen pensando en su pene.

Que la pollera sea corta o el escote profundo no quiere decir que quiere estar con usted. Mucho menos violación.

Explíquele el punto anterior al amigo que crea que porque una piba tenga la pollera corta o el escote profundo puede tocarla, desearla (acosarla), putearla, insultarla, violarla.

No presione a una piba si no quiere estar con usted. Respete su decisión, de lo contrario es violación.





No le diga puta a nadie. Muchos menos a una piba que disfruta su sexualidad al igual que usted.





No defienda las paredes antes que una piba muerta. Las paredes se lavan, las pibas no vuelven.





Si tienen una relación/noviazgo no se confunda, la piba no le pertenece, no es su territorio.





No controle a la piba con la que sale. Esa piba es libre al igual que usted.





Repita conmigo: los celos no son amor.

No manipule a la piba para lograr que haga lo que usted quiere. Tampoco le haga creer que está loca.

No subestime a la piba. No la trate ni le diga inútil, hueca, pelotuda, puta, loca y demases insultos.





Si tiene un amigo que hace cualquiera de los puntos anteriores, explíquele que eso es violencia y córtele el mambo.





Cuando se entere que una piba fue asesinada no intente justificar el hecho viendo qué había hecho esa piba.

Cuando una piba aparece asesinada y/o violada piense qué no hizo usted a diario para evitar que eso pase.

Hable sobre el punto anterior con sus amigos. Reflexionen acerca de qué privilegios usan/abusan a diario.

Cuando no entienda por qué las feministas le dicen que "eso" es machismo invierta los roles de esa situación. Si le parece absurdo e improbable, bienvenido ha descubierto al patriarcado!

No aclare que no son todos iguales.

No se ponga a la defensiva cuando le digan que es machista. Primero cuestiónese, reflexione y luego hágase cargo.

Repita conmigo analizando la oración: EL MACHISMO MATA.

No diga que usted está de acuerdo con nuestra lucha pero que nosotras somos exageradas.

No se saque foto con el cartelito #NiUnaMenos si no cumple con los puntos de este instructivo. Primero cúmplalos, después sáquese la foto.

Lea a Rita Segato al menos una vez al mes. Si ha terminado de leer y cumplir con todos los puntos socialícelo con sus amigos. Nos vemos en la lucha compañero!".